MKBHD a payé 43 000 $ pour un iPhone scellé de première génération à déballer sur YouTube

En un mot : les iPhones de première génération scellés en usine ont récemment vendu des sommes d’argent absurdes aux enchères. En février, un de ces exemples s’est vendu pour un montant record de 63 356 $, soit plus de 100 fois le montant initialement prévu pour le combiné. Vous pouvez être sûr que la plupart de ces iPhones de première génération restants seront cachés dans des collections privées pour les années à venir… mais pas tous.

Tech YouTuber Marques Brownlee a récemment déboursé près de 43 000 $ (32 000 $ plus taxes, frais d’expédition et frais) pour un iPhone scellé de 8 Go. Plutôt que de conserver le bien le plus précieux, il l’a rapidement déballé, comme quelqu’un aurait pu le faire il y a environ 16 ans.

L’iPhone de première génération d’Apple était proposé dans des capacités de 4 Go et 8 Go, au prix de 499 $ et 599 $, respectivement. Les deux nécessitaient un contrat de deux ans via AT&T, l’opérateur exclusif du téléphone. Beaucoup ont été rebutés par le prix élevé, mais en réalité, d’autres combinés haut de gamme comme le Palm Treo étaient tout aussi chers.

Le déballage de l’iPhone était une expérience unique à l’époque. L’emballage semblait haut de gamme, mais c’était le téléphone et sa longueur d’avance sur la concurrence qui rendait vraiment les choses uniques. J’ai pu déterrer quelques vieilles photos de mon déballage d’origine, et tout semble identique à celui de la vidéo de MKBHD.

Heureusement pour MKBHD, son achat semble être un nouveau stock ancien (pas un téléphone d’occasion reconditionné et fait pour avoir l’air neuf). Tous les accessoires que vous vous attendez à trouver étaient là, y compris le câble de charge/données, un ensemble d’EarPods, une station d’accueil et toute la documentation du téléphone. Le film rétractable à l’extérieur de la boîte semble également être du bon âge. La boîte de vente au détail est même entrée dans une grande caisse d’expédition pour assurer une livraison en toute sécurité, mais je suppose que vous devriez vous attendre à ce niveau de soin lorsque vous payez autant pour un smartphone.

À l’inverse, il n’a pas pu dépasser l’écran de démarrage d’iTunes en raison de l’âge du logiciel. De plus, il semble que la brique de charge d’origine était défectueuse car le téléphone ne se chargeait pas tant qu’il n’avait pas éteint l’adaptateur.

