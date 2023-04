Le satellite RHESSI de la NASA en chute libre : « Il s’est écrasé au-dessus du désert du Sahara »

La zone de rentrée du vaisseau spatial RHESSI a été identifiée en Afrique du Nord, près de la frontière soudano-égyptienne, où il s’est écrasé à 20h21 HAE.

Illustration du satellite RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), l’observatoire solaire tombé sur Terre / Crédit : NASA

Le satellite RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) en chute libre de la NASA s’est écrasé à 20 h 21 HAE au-dessus du désert du Sahara. Cela a été confirmé par le département américain de la Défense, cité par la NASA, qui a identifié la zone de rentrée « au-dessus de la région désertique du Sahara, à environ 26 degrés de longitude et 21,3 degrés de latitude ». Ces coordonnées situent la chute en Afrique du Nord, près de la frontière soudano-égyptienne. L’astrophysicien Johathan MacDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics dans le Massachusetts a ajouté sur Twitter que RHESSI a survolé la frontière sur une trajectoire nord-est vers l’Égypte.

Il est donc prouvé que le crash n’a rien à voir avec l’éclair qui a déchiqueté le ciel au-dessus de Kiev, illuminant la nuit de la capitale ukrainienne vers 22 heures le 19 avril, comme l’a démenti l’agence spatiale américaine alors que son satellite était encore en orbite, attribuant plus tard la lueur à une chute de météorite. La plupart des engins spatiaux, qui ont étudié le Soleil de 2002 à 2018, ont probablement brûlé dans l’atmosphère terrestre, bien que certaines parties devaient atteindre le sol, ont déclaré des responsables de la NASA.

Où et quand le satellite RHESSI de la NASA est tombé

Le temps en orbite de RHESSI s’est officiellement terminé hier, lorsque le satellite mourant de la NASA s’est écrasé dans l’atmosphère terrestre à 20h21 HAE le mercredi 19 avril (02h21 GMT), près de 21 ans après son lancement et 16 d’activité. « Le ministère de la Défense a confirmé que le vaisseau spatial de 660 livres (300 kg) est rentré dans l’atmosphère au-dessus de la région du désert du Sahara, à environ 26 degrés de longitude et 21,3 degrés de latitude », a indiqué le département de la Défense de la NASA dans un communiqué mis à jour. L’agence spatiale « s’attendait à ce que la plupart des engins spatiaux brûlent en voyageant dans l’atmosphère, mais que certains composants survivraient à la rentrée ».

Auparavant, la NASA avait déclaré que le risque de blessure pour les personnes au sol était d’environ 1 sur 2 467, mais il n’a pas (encore) été clarifié si des parties du satellite ont réellement survécu à la rentrée et il n’y a aucun rapport de débris tombant à la surface de la Terre. . .

Le satellite d’observation solaire RHESSI

RHESSI a été lancé à bord d’une fusée Orbital Sciences Corporation Pegasus XL en février 2002 et a conclu sa mission en 2018. Depuis, il se trouve sur une orbite terrestre basse stable, qui se dégrade lentement, abaissant progressivement son orbite, jusqu’à ce que le vaisseau spatial rencontre la fin de ses jours.

C’est grâce aux observations de RHESSI et de son seul instrument scientifique, un spectromètre imageur, que nous avons obtenu les premières images gamma et X du Soleil. Les données RHESSI ont fourni des informations fondamentales sur les éruptions solaires et les éjections de masse coronale associées. Ces événements libèrent l’équivalent énergétique de milliards de mégatonnes de TNT dans l’atmosphère solaire en quelques minutes et peuvent avoir des effets sur la Terre, y compris la perturbation des systèmes électriques. « Les comprendre s’est avéré difficile – a ajouté la NASA -. Au cours de sa mission, RHESSI a enregistré plus de 100 000 événements de rayons X, permettant aux scientifiques d’étudier les particules énergétiques dans les éruptions solaires, les aidant à déterminer la fréquence, l’emplacement et le mouvement des particules, et à comprendre où les particules étaient accélérées. »

Au fil des ans, RHESSI a documenté l’énorme gamme de tailles des éruptions solaires, des minuscules nano-éruptions aux super-éruptions massives des dizaines de milliers de fois plus grandes et plus explosives. RHESSI a également fait des découvertes sans rapport avec les éruptions, lui permettant d’affiner les mesures de la forme du Soleil et de montrer que les sursauts gamma terrestres – des sursauts de rayons gamma émis par le haut dans l’atmosphère terrestre pendant les orages – sont plus fréquents que prévu. pensée. En 2018, après 16 ans de fonctionnement, la NASA a mis le RHESSI hors service en raison de difficultés de communication avec le véhicule.

