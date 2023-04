Mise à jour WhatsApp : les petits changements qui ont vraiment beaucoup de sens

WhatsApp a ajouté une autre fonctionnalité pour rafraîchir l’expérience utilisateur de l’application. La concurrence ne cesse de se durcir pour la plateforme de messagerie instantanée et elle n’est pas prête de lâcher sa domination. Des concurrents comme Telegram et Signal deviennent populaires chaque jour, ce qui menace clairement la popularité de WhatsApp.

Certains de ces concurrents voient loin en termes de fonctionnalités et cela réduit progressivement la base d’utilisateurs sur WhatsApp. Cependant, l’application appartenant à Meta ne compte pas seulement sur sa popularité pour rester en tête, mais elle intègre également de nouvelles fonctionnalités chaque jour. En parlant de nouvelles fonctionnalités, l’application de messagerie en a introduit une autre. Cette fois-ci, il apporte une petite modification au « À propos du texte » dans la liste des contacts. Ce n’est peut-être pas un grand changement, mais parfois, les petites choses peuvent faire la grande différence.

WhatsApp à propos du texte s’améliore enfin

Depuis le lancement de l’application en 2009, le « texte à propos » dans la liste de contacts n’a pas beaucoup changé. Le « à propos du texte » ne semble pas être quelque chose que nous utilisons fréquemment. C’est parce que nous ne passons pas beaucoup de temps à le regarder. Mais tout le monde vérifie le « texte à propos » de certains contacts de temps en temps.

La dernière mise à jour de WhatsApp qui l’amène à la version 2.23.8.25 parle d’amélioration du « À propos du texte » dans la liste de contacts. Cette amélioration qui améliorera l’affichage du « texte à propos » est actuellement disponible pour les bêta-testeurs.

Cela vient après que WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour pour corriger certains bugs qui empêchaient certains utilisateurs de télécharger des vidéos. La nouvelle version ajoutera une ligne de texte supplémentaire pour aider les utilisateurs à lire les « textes à propos » qui sont plus longs. Cela aidera les utilisateurs à lire rapidement le texte sans nécessairement appuyer sur ce contact particulier afin de vérifier le texte intégral. Aussi mineur que cela puisse être, cela rend les choses beaucoup plus faciles et plus rapides pour l’utilisateur.

En vérifiant à partir de la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez clairement voir que l’ancienne version supprime toujours certains textes. Cela ne semblait pas être un problème pour aucun utilisateur. Cependant, l’ajout de la ligne supplémentaire rend les choses beaucoup plus faciles pour tous les utilisateurs.

Disponibilité du nouveau WhatsApp à propos de l’amélioration du texte

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible au grand public pour le moment. Il est disponible pour certains bêta-testeurs qui l’ont téléchargé sur la plateforme Android. Plus de bêta-testeurs ainsi que d’utilisateurs iOS l’obtiendront plus tard.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine