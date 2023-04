La mise à jour Android apporte de bonnes nouvelles aux utilisateurs qui n’aiment pas les commandes gestuelles

Android 13 QPR3 Beta 3 a récemment été publié avec une poignée de modifications, dont l’une est une modification surprenante de la conception de la navigation à 3 boutons. Le changement le plus notable est que toutes les icônes, en particulier le cercle d’accueil, sont légèrement plus grandes qu’auparavant. Ce changement peut être vu par rapport à Android 14 Beta 1, qui n’a pas encore ce changement et est similaire à la version stable d’Android 13 QPR2 en avril.

Android 13 QPR3 Beta 3 : une modification surprenante de la conception de la navigation à 3 boutons

Un autre changement est que lorsque « Hold Home for Assistant » est activé, il n’y a plus d’anneau distinct autour du cercle. En fait, le cercle est encore plus grand lorsque cette option est désactivée. Cependant, vous obtenez toujours les quatre points de couleur lorsque vous appuyez rapidement. Enfin, le triangle présente des points plus arrondis, ce qui le rend plus agréable pour fermer un clavier ouvert.

La navigation repensée à 3 boutons peut être disponible dans la version stable d’Android 13 QPR3. Il sera accompagné d’autres changements, comme le retour du pourcentage de batterie dans le coin supérieur droit. Vous pouvez le voir lorsque vous balayez initialement vers le bas pour les paramètres rapides/notifications. Il existe également un nouvel aperçu du fond d’écran en plein écran et des modifications des commandes d’accueil. De plus, la confidentialité améliorée du code PIN supprimera les animations.

La page de configuration de la recherche Pixel Launcher a une nouvelle bascule. Google l’appelle « Résultats de l’appareil » et concerne les « Résultats et suggestions de l’appareil basés sur l’historique ». Cependant, on ne sait pas ce que cette bascule ajoute ou supprime. Enfin, Google a modifié la position des informations sur l’application et de la pause (bien-être numérique) lorsque vous appuyez longuement sur une icône d’application sur l’écran d’accueil, ce qui peut perturber certains utilisateurs.

Android 13 QPR3 sera stable en juin avec le prochain Pixel Feature Drop. Le programme bêta de cette mise à jour a été quelque peu accéléré, la bêta 1 étant publiée une semaine plus tard que prévu, suivie de la bêta 2 après seulement deux semaines. Maintenant, nous voyons la bêta 3 avant la sortie prévue en mai. Les modifications apportées à la navigation à 3 boutons et aux autres fonctionnalités d’Android 13 QPR3 sont importantes. Ils sont sûrs de garder les utilisateurs engagés et excités pour la prochaine version.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine