Apple iOS 17 va révolutionner le suivi de la santé physique et mentale

Apple développerait une nouvelle application pour les utilisateurs d’iPhone qui fonctionnera comme un journal. Selon un rapport du Wall Street Journal, l’application permettra aux utilisateurs d’enregistrer leurs exercices quotidiens et leurs sentiments. Cela va révolutionner le suivi de la santé physique et mentale sur les appareils Apple exécutant iOS 17. L’application, dont le nom de code est Jurassic, sera en concurrence avec d’autres applications de type journal actuellement disponibles, telles que Day One.

Apple inclura une application de journal intime révolutionnaire dans iOS 17

La nouvelle application fait partie de l’intérêt croissant d’Apple pour la santé mentale. Et il est conçu pour aider les utilisateurs à suivre leur vie quotidienne. L’application analysera le comportement des utilisateurs pour déterminer à quoi ressemble une journée type. Y compris combien de temps est passé à la maison par rapport à d’autres endroits. De plus, l’application offrira des fonctionnalités pour détecter la proximité physique d’un utilisateur avec d’autres personnes.

Les documents vus par WSJ révèlent que l’application aura une fonction de personnalisation qui mettra en évidence les sujets potentiels sur lesquels les utilisateurs peuvent écrire, comme une séance d’entraînement. L’application aura la capacité de collecter beaucoup plus de données utilisateur que les applications de journal tierces. Et aura accès aux messages SMs et aux appels téléphoniques. Cependant, la confidentialité et la sécurité seront au centre de la conception du logiciel.

L’appareil effectuera une analyse des jours d’utilisation et le système conservera les suggestions pendant quatre semaines avant de les supprimer. La date de sortie de l’application est inconnue. Mais ce sera peut-être officiel lors de la présentation d’iOS 17 à la WWDC en juin. Et cela pourrait être une caractéristique du nouveau système d’exploitation.

La nouvelle application de journal d’Apple souligne son engagement envers la santé mentale et le bien-être. Avec cette application, les utilisateurs auront la possibilité d’enregistrer leur vie quotidienne de manière plus organisée et personnalisée. Bien que la confidentialité et la sécurité soient une préoccupation, les antécédents d’Apple dans ces domaines sont généralement solides. La société prendra probablement des mesures pour protéger les données des utilisateurs. Des mesures de sécurité seront mises en place pour protéger les informations des utilisateurs. Dans l’ensemble, la nouvelle application de journal d’Apple a le potentiel d’être un outil utile. Surtout pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé mentale et leur bien-être.

