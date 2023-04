Le concurrent ultime de ChatGPT est là et il est open source

Les IA sont là pour rester, mais de plus en plus d’options apparaissent, lesquelles survivront ?

Cette IA est la principale opposition à ChatGPT

OpenAI a trouvé son principal rival à ChatGPT-4, nous parlons plus précisément de StableLM, un produit conçu par Stability AI pour être le principal rival de ChatGPT-4 mais à la différence qu’il devrait être totalement open source. Alors que les gens sont vraiment inquiets pour l’avenir et que de nombreux experts pensent que nous ne sommes pas prêts pour l’IA, le battage médiatique autour de sa création est toujours aussi fort. Ainsi, alors que l’on parle déjà d’emplois qui vont disparaître, on fait face en même temps à un boom incontrôlé des nouvelles intelligences artificielles.

StableLM, l’IA qui va contrer ChatGPT

Le code de la version Alpha de StableLM est maintenant disponible. Bien qu’il n’en donne pas pour le moment et qu’il ne soit pas fortement recommandé de l’utiliser, c’est une première étape pour mener à bien un processus de concurrence très intéressant vers ChatGPT avec un modèle de marché totalement différent. Ces modèles sont en principe capables de générer du code et du texte selon les développeurs eux-mêmes. De plus, il est également utile pour les tâches créatives car il peut non seulement répondre aux questions, mais aussi créer des histoires ou écrire de la poésie. Pour le moment, étant un Alpha, il est très difficile à utiliser et très peu fonctionnel, donc l’expérience n’a rien à voir avec l’utilisation de ChatGPT.

Pour ce faire, un ensemble de données connu sous le nom de « The Pile » a été utilisé, qui contient des millions de textes provenant de sites Web. De plus, pour rendre l’application encore plus robuste, ils ont ajouté plus de données, triplant la taille de « The Pile ».

Malheureusement, l’application ne fonctionne pas encore tout à fait. Vous pouvez lui demander des choses, mais il n’en donne pas une seule. Fondamentalement, il semble qu’il ne soit pas en mesure de gérer pleinement l’énorme quantité de données dont il dispose.

Ce n’est pas le seul ChatBot open source. L’un des plus remarquables est « Alpaca », conçu par l’Université de Stanford dans le but d’avoir sa propre IA. Cette intelligence artificielle a eu le support d’OpenAI, la société derrière ChatGPT, et aussi de Meta, lorsqu’il s’agit d’être formé pour fonctionner correctement.

Qui sont Stability AI, les créateurs de StableLM

Stability AI est une startup avec un objectif clair : apporter l’IA au plus grand nombre grâce à des langages de programmation open source pour rendre le projet gratuit. Son logo « Todo para la gente por la gente » indique clairement qu’il s’agit d’une proposition qui cherche à être transversale et à inclure l’ensemble du public, contrairement à ce qui se passe dans d’autres types de projets qui cherchent une solution commerciale et propriétaire.

Cependant, Stability AI a été mêlé à des problèmes juridiques. Son autre IA, Stable Diffusion, a été formée à l’aide de photos protégées par le droit d’auteur de « ». C’est du moins, en principe, ce qu’affirment les plaignants, qui estiment que l’entreprise a tiré un bénéfice significatif de son vaste catalogue photographique. Il est difficile de savoir si c’est vrai ou non, car ils sont toujours en litige.

Il convient de rappeler qu’il est nécessaire de former l’IA avec du contenu pour qu’elle apprenne et se développe correctement, mais pour qu’elle fonctionne à un bon niveau, il est essentiel que ce soit avec de très grandes quantités de données et de référentiels de partout. l’Internet. En fait, Elon Musk veut créer une IA, TruthGPT, en l’entraînant avec la base de données Twitter.

