Xiaomi 13 Ultra reçoit deux mises à jour MIUI 14 en une journée

Xiaomi s’est solidement imposé comme le roi de l’imagerie Android avec le lancement officiel du Xiaomi 13 Ultra. La société a lancé cet appareil hier soir et la demande pour cet appareil a été très forte. Cet appareil est livré avec un Leica à mise au point complète, un quadruple appareil photo et une nouvelle génération. Lentille Summicon. Tous ces éléments sont disponibles pour 5999 yuans (871 $), ce qui est tout à fait décent.

La caméra Xiaomi 13 Ultra est son principal argument de vente

Le Xiaomi 13 Ultra n’a été mis en vente que récemment, donc beaucoup de gens n’ont toujours pas le nouvel appareil. L’optimisation du système chez Xiaomi est également très rapide. Deux versions de la mise à jour MIUI 14 OTA ont été mises à disposition en moins de 24 heures. L’objectif de ces mises à jour est d’améliorer les performances de l’appareil photo de l’appareil. Dans le premier patch MIUI 14.0.7.0, la capacité est jusqu’à 6,5 Go. Ceci s’ajoute à 2 correctifs de sécurité Google. L’optimisation de la caméra est la suivante :

Le taux de zoom par défaut du mode de prise de vue de rue est ajusté à 1,5X

Mode de prise de vue dans la rue distance de mise au point fixe ajustée à 0,6 m/1,2 m/5 m

Dans un autre mouvement ce soir, Xiaomi a mis à jour le correctif MIUI 14.0.8.0 du Xiaomi 13 Ultra. Même si la taille est bien plus petite (seulement 87 Mo), la société a conseillé à tous les utilisateurs de mettre à niveau. Xiaomi affirme que cela améliorera l’expérience utilisateur, rendra le système plus stable et améliorera la qualité de prise de vue.

Il existe trois mises à niveau principales, comme suit :

Optimisez la qualité d’image de certaines scènes et améliorez la qualité de la prise de vue

Les anciens correctifs devraient faire partie du nouveau correctif. Cependant, l’objectif de la mise à jour reste le même, améliorer la qualité de la caméra. Étant donné que Xiaomi est si strict sur la mise à jour du système, les utilisateurs doivent se connecter à Internet dès qu’ils obtiennent le nouvel appareil. Cela permet de s’assurer que l’optimisation de la caméra fournie par la mise à jour la plus récente est disponible

