Whatsapp : La fonctionnalité que nous attendions tous est enfin là !

WhatsApp, l’application de messagerie populaire, a publié une nouvelle mise à jour stable pour les appareils iOS. La mise à jour, qui peut être téléchargée depuis l’App Store, porte le numéro de version 23.7.82.

En février, WhatsApp a annoncé qu’il publierait un outil de création d’stickers. Cela permettrait aux utilisateurs de créer leurs propres stickers dans l’application. Cela offrirait une expérience plus transparente aux utilisateurs en éliminant le besoin de basculer entre différentes applications. La nouvelle mise à jour apporte cette fonctionnalité à tout le monde, comme le dit le changelog officiel.

Libérez votre créativité avec le nouveau créateur d’stickers in-app de WhatsApp pour les utilisateurs iOS

Selon WabetaInfo, le journal des modifications mentionne également de nouvelles fonctionnalités de groupe introduites dans la mise à jour précédente, mais l’accent est mis sur la possibilité de créer des stickers personnalisés. Les utilisateurs peuvent extraire un sujet d’une image et le coller dans un chat, et l’application le convertira automatiquement en un sticker qui pourra être ajouté à la collection de l’utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs sur iOS 16. Mais elle ne sera pas disponible sur les anciennes versions d’iOS.

Si vous ne disposez pas encore de ces fonctionnalités, ne vous inquiétez pas. Certains comptes pourraient les recevoir au cours des prochaines semaines. Il est donc important de mettre régulièrement à jour WhatsApp depuis l’App Store et l’application TestFlight. Pour vous assurer que vous disposez des dernières fonctionnalités. Restez également à l’écoute avec nous pour plus de détails concernant les nouvelles fonctionnalités de Whatsapp.

Dans l’ensemble, l’outil de création d’stickers et d’autres améliorations introduites dans les versions bêta précédentes de l’application sont désormais disponibles pour les utilisateurs iOS qui installent la dernière mise à jour depuis l’App Store. Cela devrait offrir une meilleure expérience utilisateur. Et facilitez la création et le partage d’stickers pour les utilisateurs dans l’application. Donc, si vous êtes un utilisateur iOS, assurez-vous de télécharger la dernière mise à jour de WhatsApp pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine