Samsung dépasse Apple dans les expéditions de téléphones alors que le marché plonge à nouveau

En bref : Le marché des smartphones vient de connaître son cinquième trimestre consécutif de baisse dans ce qui est devenu une image familière des fabricants de téléphones subissant les piqûres d’une faible demande pour leurs produits. L’évolution des priorités des consommateurs a créé un trimestre de vacances d’horreur, mais les trois premiers mois de 2023 n’ont guère été différents.

Plus tôt cette année, nous avons appris que les expéditions de smartphones avaient chuté au point le plus bas observé en une décennie. L’année dernière a été difficile pour les fabricants de téléphones qui s’attendaient à ce que les consommateurs se lassent de leurs combinés 4G vieillissants et cèdent la place à un nouveau « supercycle de mise à niveau ». Des entreprises comme Samsung ont vu leurs bénéfices s’évaporer, car la faible demande d’appareils mobiles s’est également traduite par de plus petites commandes de NAND, de DRAM et d’autres composants.

La tendance au ralentissement des ventes de smartphones s’est poursuivie au premier trimestre de cette année avec une baisse de 12% d’une année sur l’autre. Fait intéressant, les analystes de Canalys estiment que le marché montre des signes de stabilité alors même qu’ils font état du cinquième trimestre consécutif qui a vu la demande diminuer pour cette catégorie d’appareils. Peut-être sont-ils optimistes quant à l’amélioration de l’économie brute au second semestre de cette année, comme la plupart des observateurs de l’industrie, mais nous devrons attendre et voir.

Le déclin, disent-ils, était le résultat attendu d’une inflation élevée, de l’évolution des priorités des consommateurs et du chaos général le long de la chaîne d’approvisionnement. Malgré une offre excédentaire de puces et d’autres composants ainsi que des campagnes de marketing agressives, les gens conservent leurs téléphones plus longtemps et les considèrent comme des produits qui voient des améliorations progressives à chaque nouvelle génération qui sort. Pourtant, à chaque trimestre qui passe, il y a de plus en plus de chances que certains consommateurs aient besoin de se mettre à niveau.

Lors d’un zoom avant, Apple et Samsung s’en sont mieux sortis que les autres fournisseurs de smartphones. Samsung a même réussi à s’améliorer d’un trimestre à l’autre et à capturer 22 % du marché mondial, dépassant ainsi le géant de Cupertino. Cela dit, les fortes ventes de l’iPhone 14 Pro ont aidé Apple à s’assurer la deuxième place avec une part de marché de 21 %. Ensuite, nous avons Xiaomi, Oppo et Vivo avec respectivement 11 %, 10 % et 8 % des expéditions mondiales.

Canalys affirme que la plupart des marques prennent des mesures pour réduire les stocks existants et ajuster leur volume de fabrication pour répondre à la baisse de la demande. L’exemple le plus flagrant est Samsung, qui a réduit la production de puces mémoire jusqu’à ce que les prix se stabilisent et que la demande augmente à nouveau. D’autres fournisseurs suivront probablement dans les mois à venir.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une image familière qui décrit non seulement les smartphones, mais la santé de l’ensemble de l’industrie technologique. Les dépenses informatiques mondiales devraient subir un nouveau coup dur dans les mois à venir, et les prévisions les plus optimistes indiquent une éventuelle reprise vers la fin de l’année.

