GPT-4 recherchera les tendances dans les dossiers médicaux grâce à Microsoft et Epic

GPT-4 est le modèle de langage OpenAI le plus avancé, capable de générer des réponses utiles et sûres à partir d’entrées de texte et d’image. Parmi ses nombreuses applications, l’une des plus prometteuses est d’analyser de grandes quantités de données médicales pour en extraire des informations pertinentes et aider les professionnels de santé.

Microsoft et Epic, deux géants des secteurs de la technologie et de la santé, ont annoncé une collaboration pour utiliser GPT-4 dans l’analyse des dossiers médicaux électroniques (DME). Comme ils l’expliquent dans une déclaration commune, l’objectif est de tirer parti du potentiel du GPT-4 pour identifier les tendances, les modèles et les anomalies dans les données de santé de millions de patients.

GPT-4 AI aidera à gérer les antécédents médicaux

Les dossiers médicaux électroniques sont une source précieuse d’informations cliniques, mais ils posent également des défis en termes de gestion, de protection et d’utilisation. D’une part, il traite des données sensibles qui nécessitent des mesures strictes de confidentialité et de sécurité. En revanche, ce sont des données hétérogènes, complexes et volumineuses qui rendent difficile leur traitement et leur compréhension.

GPT-4 offre une solution à ces problèmes en étant capable de traiter à la fois du texte et des images avec un haut niveau de précision et de créativité. De plus, GPT-4 dispose de mécanismes de sécurité et d’alignement qui réduisent le risque de générer des réponses nuisibles ou erronées. Ainsi, GPT-4 peut devenir un allié pour les médecins et les chercheurs cherchant à améliorer la qualité et l’efficacité des soins de santé.

La collaboration entre Microsoft et Epic est basée sur l’intégration de GPT-4 avec la plateforme Azure et le logiciel Epic EMR. De cette manière, les utilisateurs d’Epic pourront accéder aux fonctionnalités de GPT-4 via le cloud Microsoft, sans avoir besoin d’installer de matériel ou de logiciel supplémentaire. Les bénéfices attendus sont :

Améliorer le diagnostic et le traitement des patients en fournissant des informations pertinentes et personnalisées à partir de données cliniques.

Facilitez la recherche et l’innovation en permettant la découverte de nouvelles idées et découvertes à partir de données agrégées.

Réduisez la charge administrative et le stress des professionnels en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses telles que la documentation ou le reporting.

La collaboration entre Microsoft et Epic s’inscrit dans le cadre de l’engagement des deux sociétés pour l’avancement de l’intelligence artificielle appliquée à la santé. De plus, cet accord intervient peu de temps après la fuite selon laquelle Microsoft préparerait ses propres puces IA pour abandonner la dépendance à NVIDIA.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :