Les spécifications ASUS ROG Ally sont là – Peut-il battre le Steam Deck ?

Nous assistons à une sorte d’augmentation pour les consoles portables. Le succès de la Nintendo Switch a motivé les entreprises à expérimenter dans ce segment. Depuis l’échec de la PS Vita et l’essor des appareils mobiles, nous n’avons pas vu beaucoup d’entreprises dans ce segment. Cependant, avec la gloire de la Nintendo Switch, Valve a décidé de rendre son catalogue portable avec le Steam Deck. L’ordinateur de poche de Valve est essentiellement un PC portable qui ressemble à une console et peut exécuter la majeure partie du catalogue Steam avec les paramètres appropriés. Nous avons vu certaines marques comme Logitech et Razer lancer des consoles portables, mais les deux étaient principalement destinées aux jeux en nuage. Maintenant, il existe des rapports pour une console PlayStation Portable, mais le premier véritable concurrent du Steam Deck se présente sous la forme d’ASUS ROG Ally.

ASUS a pris d’assaut la communauté avec la présentation de l’ASUS ROG Ally. Pour la première fois (sans tenir compte du cher Aya Neo), nous avons un appareil qui a la même approche que le Steam Deck de Valve. C’est un ensemble matériel à part entière pour faire concurrence à Steam Deck. La console a été présentée le pire jour pour annoncer des choses – le 1er avril. Malgré les blagues du poisson d’avril, le produit d’ASUS était un vrai. Le ROG Ally est livré avec un design plus sophistiqué et, selon une nouvelle liste, a de très bonnes spécifications.

Une nouvelle fuite via InsiderGaming pointe vers les spécifications du ROG Ally. Apparemment, ASUS est sérieux au sujet de ce produit. La plupart des spécifications de la console ont été publiées en ligne, et elle se présente comme un PC littéral.

L’information provient d’un message Twitter. Il a été précédemment supprimé, mais une fois sur le Web, il ne peut plus revenir en arrière. Vous pouvez voir les spécifications ci-dessous :

Caractéristiques ASUS ROG Ally

Processeur : série AMD Ryzen Z1 (spécifications non confirmées)

AFFICHAGE : Affichage Full HD 1080p 120Hz (500 nits 7ms)

RAM : 16 Go LPDDR5 double canal

STOCKAGE : M.2-2230 512 Go PCIe Gen4

POIDS : 608 g

Selon les rumeurs, le Ryzen Z1 est un Ryzen 7 7840U personnalisé. Il reste à voir en quoi la série Z1 sera différente de sa sœur. Mais avec le lancement officiel, nous espérons obtenir plus de détails à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le processeur standard a 8 cœurs et 16 threads. De plus, il dispose d’une horloge de base de 3,8 GHz et jusqu’à 5,1 en mode Boost Clock. Cependant, il s’agit d’un ordinateur de poche et nous nous attendons à ce qu’il soit légèrement inférieur à la version PC. Sinon, le processeur pourrait facilement arracher la batterie de l’appareil.

Quoi qu’il en soit, ASUS affirme que le ROG Ally sera doté d’un système « ROG Intelligent Cooling ». Il doit donc être suffisamment optimisé pour apporter un équilibre entre performance et consommation d’énergie. De plus, l’appareil recevra un emplacement pour carte micro SD pour l’extension, des haut-parleurs compatibles Dolby-Atmos, Armory Crate SE avec prise en charge du remappage des clés, et plus encore.

Est-ce mieux que le Steam Deck ?

Peut-il battre le Steam Deck ? Eh bien, au moins dans certains domaines, ce sera beaucoup mieux. Le ROG Ally obtient un affichage 1080p, tandis que le Deck n’a qu’une résolution de 720p. De plus, l’Ally apporte un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz lorsque le Deck n’offre que 60 Hz en mode non ancré. Le Deck dispose d’un processeur AMD Zen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD plus une carte Micro SD.

Le ROG Ally apporte également Windows 11 au lieu d’un système d’exploitation propriétaire sophistiqué. Grâce à cela, la console prendra facilement en charge Game Pass, Steam, Epic Games, GeForce Now et tout ce qu’un PC Windows peut gérer. Théoriquement, vous pouvez même exécuter des émulateurs sur cette console, ce qui indique qu’elle peut faire du jeu rétro et même du jeu Switch. Il y a eu des rumeurs sur une version optimisée de Windows 11 pour les consoles portables, Microsoft a-t-il ouvert la voie à l’Ally ? Le temps nous le dira.

Selon les rumeurs, l’ASUS ROG Ally sera lancé en octobre 2023 avec un prix compris entre 649 $ et 899 $. C’est bien plus que le Steam Deck avec 512 Go qui se vend 585 $ aux États-Unis. Valve vend un modèle de base avec seulement 64 Go pour environ 359 $ et une version de 256 Go pour 476 $. Malgré la différence de prix, nous pouvons dire que vous en avez pour votre argent. Au moins sur le papier, le ROG Ally semble avoir un avantage sur son concurrent. Voyons si ces spécifications seront suffisantes pour gagner en popularité auprès des consommateurs.

