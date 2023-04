Lancement du Lenovo Legion R9000P 2023 : spécifications et fonctionnalités

Lenovo a sorti son dernier ordinateur portable de jeu, le Legion R9000P 2023, en Chine. Ce modèle succède au Legion R9000P de l’année dernière, qui comportait également un processeur Ryzen. Cependant, le nouveau modèle dispose de la dernière génération d’AMD Ryzen SoC – Ryzen 7.

Affichage et graphiques

Le Lenovo Legion R9000P dispose d’un écran de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il a un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz. De plus, il a un temps de réponse de 3 ms, une profondeur de couleur de 10 bits, une gamme de couleurs 100 % sRGB. En parlant de luminosité, il a une luminosité ΔE <2, 500 nits. Si vous êtes sérieux au sujet des jeux HDR, le R9000P comprend HDR 400, G-SYNC et FreeSync Premium. De plus, l'ordinateur portable offre Dolby Vision et DC dimming sans scintillement.

Caractéristiques du Lenovo Legion R9000P 2023

Le Lenovo Legion R9000P 2023 est alimenté par un AMD Ryzen R7-7745HX associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060. De plus, il est livré avec 16 Go de mémoire DDR5 5200 et un disque SSD de 1 To, ce qui le rend parfait pour les jeux hautes performances. De plus, l’ordinateur portable prend en charge la connexion directe d’un écran indépendant et est équipé d’une batterie de 80 Wh et d’un adaptateur de 300 W. Il offre également une charge rapide de 140 W de type C et une charge rapide de 100 W PD.

Processeur : Processeur AMD Ryzen R7-7745HX

GPU : carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060

Affichage : 16 pouces 2560 x 1600 pixels Taux de rafraîchissement de 240 Hz Temps de réponse 3ms Profondeur de couleur 10 bits Gamme de couleurs 100 % sRGB Prend en charge HDR 400, G-SYNC et FreeSync Premium Dolby Vision et DC dimming sans scintillement

RAM : 16 Go de mémoire DDR5 5200

Stockage : disque SSD de 1 To

Clavier : clavier d’origine LEGION TrueStrike

Interfaces : HDMI 2.1 et USB-C

Batterie 80Wh et adaptateur 300W Charge rapide de type C de 140 W Options de charge rapide 100 W PD

Prise en charge Wi-Fi 6E

Windows 11 préinstallé et Office authentique

Système de refroidissement et son

Pour une dissipation thermique efficace, le Lenovo Legion R9000P 2023 utilise le système de refroidissement Frost Blade Pro 5.0. Ce système comprend un caloduc principal composite 3D Mesh ainsi qu’un ventilateur 3D Blade Falcon. Il y a un système d’entrée et de sortie d’air multizone et 5 × caloducs composites haute performance.

Le LEGION R9000P prend également en charge le son surround de jeu Nahamic et le clavier d’origine LEGION TrueStrike.

Prix

Le portable de jeu Lenovo Legion R9000P 2023 commence à 7999 yuans (1 163 $). Avec son écran avancé et sa configuration puissante, cet ordinateur portable plaira à coup sûr aux joueurs. Il semble parfait pour les joueurs qui exigent des performances élevées et les dernières fonctionnalités. Cependant, nous pouvons confirmer si c’est vraiment bon une fois que nous aurons acquis une expérience pratique.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine