Google est en grave difficulté ; Samsung envisage de remplacer le moteur de recherche par défaut de ses appareils par Bing

En plus de deux mois, Alphabet Inc a connu la baisse la plus rapide du cours de son action en une seule journée. Les fondamentaux semblent aller à l’encontre de Google. Cela s’est produit après la publication de rapports suggérant que Samsung Electronics Co. commence à envisager de remplacer Google par Bing de Microsoft comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils.

Samsung négocie avec Google avant de passer à Bing

Cela a été un choc soudain pour Google et ses employés après avoir appris le nouveau plan de Samsung en mars. Le New York Times a donné le rapport dimanche citant des messages internes. Avoir Google comme moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Samsung est en fait là en raison d’un accord contractuel entre les deux géants de la technologie. Dans l’état actuel des choses, les négociations sont toujours en cours pour renouveler le contrat. Cependant, si les choses ne vont pas si bien entre les deux sociétés, le pire peut arriver et Google en supportera certainement la majeure partie.

La part de marché d’Alphabet a chuté de 4 % lors de l’ouverture du marché à New York, ce qui représente la plus forte baisse pour l’entreprise depuis février de cette année. D’un autre côté, Microsoft a enregistré une hausse de 1,7 %.

Ces dernières semaines, le moteur de recherche de Google a vu sa domination menacée par Microsoft Bing. Le moteur de recherche Bing s’est renforcé après l’ajout de la technologie OpenAI. La capacité du moteur de recherche de Microsoft à fournir aux utilisateurs des réponses de type ChatGPT a accru sa popularité.

Selon le rapport du Times, Google travaille également sur un nouveau projet d’IA pour faire face aux menaces de Microsoft. Le rapport indique qu’environ 160 ingénieurs travaillent actuellement sur un projet appelé Magi. Ce projet comprend l’intelligence artificielle qui aidera à dynamiser les services de Google.

Lara Levin, porte-parole de Google, a fait une déclaration sur le projet en cours de Google. Elle a déclaré que Google est « ravi d’apporter de nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’IA et partagera bientôt plus de détails ». Les représentants de Google et de Samsung ont refusé de commenter la négociation en cours entre les deux sociétés.

Samsung a déjà des accords avec Apple et Microsoft

Selon les données d’IDC, Samsung a expédié plus de 261 millions d’appareils en 2022. Tous ces téléphones étaient équipés d’Android de Google. Samsung entretient également de bonnes relations avec Microsoft et Google. Les appareils Samsung sont généralement livrés avec des applications préchargées des deux sociétés. Ces applications incluent OneDrive de Microsoft et Maps de Google.

Google contrôle la part de marché aux États-Unis et dans d’autres parties du monde grâce à son accord avec Apple Inc. et Samsung. L’accord de la société avec ces deux sociétés représente à lui seul environ 20 milliards de dollars de revenus, selon les rapports du Times. Google finira par perdre la plus grande partie de ces revenus si la négociation avec Samsung échoue.

