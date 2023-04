iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront disponibles dans une toute nouvelle couleur et avec une vitre arrière de qualité supérieure

Apple a fait beaucoup d’efforts ces dernières années pour séparer les modèles d’iPhone classiques des téléphones Pro. Mais selon des rumeurs et des fuites récentes, toute la série iPhone 15 pourrait avoir le même design. Autrement dit, le modèle régulier et le modèle Plus peuvent adopter les mêmes caractéristiques de conception que les modèles Pro.

Et ce ne sont pas seulement tous les téléphones de la série iPhone 15 qui deviennent dynamiques Island. Un rapport récent suggère qu’Apple pourrait faire en sorte que les téléphones standard et Plus soient également équipés de verre de qualité supérieure à l’arrière. Les fuites ont même donné des indices sur une toute nouvelle couleur qui pourrait être disponible pour les téléphones réguliers et Plus.

iPhone 15 et 15 Plus seront équipés de verre dépoli

Un utilisateur de Weibo avec le nom d’utilisateur Setsuna Digital affirme que les modèles réguliers et Plus d’iPhone 15 comporteront un panneau en verre dépoli à l’arrière. Pour comparer, les iPhone 14 et 14 Plus sont livrés avec des panneaux arrière brillants, tandis que les 14 Pro et 14 Pro Max sont livrés avec du verre dépoli.

Ainsi, si l’utilisateur de Weibo fait des déclarations valables, les iPhone 15 et 15 Plus pourraient ressembler aux modèles iPhone 14 Pro. Mais compte tenu du fait qu’Apple est connu pour faire ressortir les modèles Pro, les 15 modèles Pro pourraient avoir un tout nouveau look. Il n’y a pas encore d’indices sur les changements qu’Apple pourrait apporter.

Cela dit, dans un deuxième post, le leaker a affirmé qu’Apple introduirait une toute nouvelle couleur pour les iPhone 15 et 15 Plus. Ce serait une couleur « cyan », qui serait apparemment assez similaire à l’option de couleur verte disponible pour l’iPhone 12. Cependant, des rumeurs précédentes suggéraient qu’Apple envisageait des options de couleur rose et bleu clair. D’autre part, le modèle Pro a été conçu pour proposer une option rouge foncé.

