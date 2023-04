Xiaomi Band 8 est maintenant disponible, avec plusieurs améliorations

Bien que le Xiaomi 13 Ultra ait été au centre de l’attention lors de l’événement de lancement du nouveau produit d’aujourd’hui, il y avait d’autres produits qui méritaient notre attention. Par exemple, Xiaomi a dévoilé le Xiaomi Band 8, son smartband de huitième génération.

Le nouveau bracelet s’écarte du style de conception standard des versions précédentes. Désormais, il utilise un cadre central texturé en métal et est disponible en deux couleurs : noir/or clair.

Découvrez le tout nouveau Xiaomi Band 8

Le Xiaomi Band 8 est doté de sangles à dégagement rapide des deux côtés qui peuvent être retirées d’une simple pression. Vous avez le choix entre de nombreuses options de couleurs : bracelets multicolores en TPU, bracelets en cuir à carreaux, bracelets tissés, bracelets en cuir à double cercle de couleur assortie, bracelets en cuir en acier inoxydable et bien d’autres.

Ce tracker de fitness est livré avec un écran de 1,62 pouces, qui prend en charge une luminosité de 60Hz, 326PPI et 600nit. Nous devons mentionner que de nombreux cadrans permettent aux utilisateurs d’entrer et de jouer à des jeux avec une seule clé – flipper, 2048, etc.

En termes de sport, le Xiaomi Band 8 offre une surveillance sportive de A à Z, jusqu’à plus de 150 modes sportifs et des algorithmes sportifs professionnels tels que la consommation maximale d’oxygène, le temps de récupération et l’impact sportif.

Le Xiaomi Band 8 comprend également des accessoires de chaussure qui peuvent mieux surveiller les données de course de l’utilisateur via le bracelet. Il peut fournir des instructions de course précises ou corriger la posture de course, prévenir les blessures et améliorer les performances de course. Soit dit en passant, il prend également en charge la nouvelle forme de collier. Il existe donc différents modes de port.

Quant à l’endurance, le Xiaomi Band 8 peut durer jusqu’à 16 jours. Mais lorsque l’affichage permanent est activé, la durée de vie de la batterie sera de cinq jours. Cette bande intelligente prend également en charge la charge rapide 2C, ce qui réduit le temps de charge à moins d’une heure.

Comme les modèles précédents, le nouveau Xiaomi 8 Band est l’un des produits les plus économiques du créneau. La variante de base coûte 239 yuans (35 $), tandis que la version NFC coûte 279 yuans (41 $).

