Heart Analyzer est une application populaire pour iPhone et Apple Watch qui extrait les données de l’application Santé et fournit plus d’informations, des informations supplémentaires sur les tendances, etc. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est déployée sur Heart Analyzer avec une toute nouvelle vue du tableau de bord, de nouveaux graphiques, des complications Apple Watch repensées, et plus encore.

Heart Analyzer est décrit comme une application qui vous donne une « compréhension puissante des signes vitaux de votre cœur ». Il prend les données de l’application Apple Health et vous donne un aperçu complet des tendances, des graphiques, etc. « L’application offre un moyen incroyablement complet d’interagir avec vos mesures de santé d’une toute nouvelle manière », explique le développeur Simon Edwards.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui de Heart Analyzer, l’interface « Tableau de bord » a fait l’objet d’une refonte complète qui facilite le défilement et l’affichage de vos données en passant d’un jour à l’autre, en affichant des résumés et en appuyant sur des jours et des points de données spécifiques pour obtenir des informations supplémentaires. La fonction de zones de fréquence cardiaque personnalisées peut désormais être suivie directement à partir de la vue Tableau de bord.

La mise à jour apporte également une nouvelle fonctionnalité « Insights » qui vous permet de visualiser vos tendances Health Vital :

Dans un effort pour donner plus de pertinence à la section, la Heart Home a été renommée Insights. Ici, vous pouvez afficher des mesures et des graphiques mis à jour sur différents types de santé vitale. Les tendances vous permettent de comparer les 30 derniers jours aux 30 jours précédents. Cela donne à l’utilisateur des résumés rapides et compréhensibles sur l’apparence de ses données de santé. Au-delà de cela, j’ai également mis à jour les rapports cardiaques pour utiliser les nouveaux graphiques Swift pour un affichage plus attrayant et plus précis des données de santé.

Heart Analyzer offre également désormais une gamme plus large d’options de graphiques avec des graphiques de plage mis à jour pour la saturation en oxygène, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.

Ces graphiques continuent d’indiquer les valeurs moyennes pour la journée, mais les barres verticales représentent désormais les 10e et 90e centiles des données. Les marqueurs indiquent toujours également les valeurs maximales et minimales de la journée. Ces barres centiles offrent de meilleures comparaisons entre les changements quotidiens en garantissant que les pics dans les données ont moins d’effet sur l’image globale.

La section « Deep Analytics » de Heart Analyzer a été remaniée avec de nouveaux graphiques et types de santé, y compris des moyennes de cardio fitness et de temps de sommeil. Enfin, l’application Apple Watch a été mise à jour avec de nouvelles complications et la prise en charge de la fonction d’historique AFib d’Apple :

Toutes les complications du cadran de l’analyseur cardiaque qui affichent des graphiques ont été actualisées – avec l’aimable autorisation de Swift Charts. Cela semble particulièrement bon avec les complications Fréquence cardiaque récente et Fréquence cardiaque d’aujourd’hui/d’hier. One Complication est complètement nouveau pour la V10, il s’agit du nouveau tableau récent HRV qui fonctionne parfaitement en conjonction avec la nouvelle fonctionnalité Apple Health AFib History. Le graphique montre vos 12 dernières heures de données HRV qui peuvent avoir une grande variété de cas d’utilisation de la surveillance de l’état de préparation, en indiquant le stress ou même en aidant les utilisateurs de l’historique Apple Health AFib à évaluer les périodes où leur cœur pourrait fonctionner en AFib.

Heart Analyzer est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec un achat unique de 6,99 $ dans l’application pour débloquer toutes les fonctionnalités premium.

