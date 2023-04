Dans quelques jours, tous les téléphones britanniques sonneront ensemble en même temps

Le gouvernement britannique a décidé d’organiser un test national d’alertes d’urgence. La notification atteindra tous les smartphones connectés au réseau et les utilisateurs devront interagir avec le smartphone pour le désactiver.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 23 avril, à 15h00. Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous avez un smartphone dans votre poche, votre appareil devrait se mettre à vibrer et à émettre une série de bips assez gênants, semblables à une sirène de police. Pas de virus, pas de dysfonctionnements soudains. Le tout pendant dix secondes. Il s’agira d’un essai organisé par le gouvernement pour tester un nouveau service qui alertera les citoyens en cas d’urgence dans tout le pays. Le message peut être reçu par les deux téléphones connectés aux réseaux 4G et 5G.

Ce message apparaîtra sur les écrans des smartphones : « Ceci est un test d’Emergency Alerts, un nouveau service du gouvernement britannique qui vous alertera s’il y a une urgence mortelle à proximité. C’est un test. Vous n’avez rien à faire. » Selon le gouvernement de Londres, l’avertissement pourrait être utile en cas de risques naturels, tels que des incendies, des inondations ou d’autres types d’événements météorologiques extrêmes. Une fois le message arrivé, les utilisateurs devront interagir avec la notification pour arrêter l’alarme.

Comment fonctionne le système d’alerte

À l’exception du test du 23 avril, le système d’alerte du Royaume-Uni fonctionne géographiquement. Des alertes sont émises depuis les tours qui garantissent la couverture du signal. Lorsqu’une zone où il y a une urgence est définie, toutes les tours de la zone sont alertées pour envoyer les mêmes signaux aux téléphones connectés. Selon le communiqué de presse qui anticipe le test, les données des utilisateurs ne sont pas impliquées dans tout cela : « Le gouvernement n’a pas besoin de connaître l’emplacement spécifique ou les données personnelles sur votre appareil ».

Les risques du test national

Étant donné que le test sera effectué sans distinction sur tous les smartphones au Royaume-Uni, il pourrait y avoir des problèmes. Un avertissement d’alarme de ce type, qui doit être désactivé de force, peut devenir un problème pour le conducteur. Et pas seulement. Cela pourrait également mettre à rude épreuve toute personne qui, pour une raison quelconque, possède un appareil qu’elle souhaite garder caché. Sans oublier la possibilité de perturber des événements sportifs, comme le Marathon de Londres ou des matchs de Premier League.

Pour ne pas recevoir la notification d’alarme, il existe deux méthodes : désactiver les notifications d’urgence ou éteindre complètement l’appareil. Alex Woodman, officier des pompiers, a expliqué que bien qu’il puisse causer un certain inconfort, ce test pourrait devenir fondamental à l’avenir : « Pendant 10 secondes, le test national peut être inconfortable pour certains, mais il est important car la prochaine fois que vous l’écouterez , votre vie et les actions vitales de nos services d’urgence pourraient en dépendre. »

