Technologie de caméra révolutionnaire sur le nouveau Xiaomi 13 Ultra

Il y a longtemps, les fabricants de smartphones ont convenu que l’appareil photo devait être l’une des principales caractéristiques d’un smartphone. Mais ce n’est qu’il y a quelques années que les principaux fabricants de combinés Android ont commencé à produire des smartphones capables de concurrencer les appareils photo reflex. Aujourd’hui, comme prévu, une entreprise chinoise leader a dévoilé le Xiaomi 13 Ultra, un véritable téléphone appareil photo.

L’appareil photo

L’appareil photo du Xiaomi 13 Ultra est la première chose dont nous devrions parler, car c’est ce qui le distingue des autres smartphones. Il dispose de quatre capteurs. Il possède un objectif super grand angle de 12 mm, un objectif principal de 23 mm, un téléobjectif de 75 mm et un super téléobjectif de 120 mm, et il prend en charge un zoom numérique jusqu’à 120 fois.

Le Xiaomi 13 Ultra dispose également d’un objectif Summicron de nouvelle génération. Xiaomi et Leica ont collaboré sur ce dernier. Selon l’ambassadeur de la marque Leica et photographe de rue renommé, Matt Stuart, le 13 Ultra est un outil de photographie professionnel, pas un téléphone avec appareil photo.

Le capteur CMOS Sony IMX989 est utilisé dans les spécifications de l’objectif de l’appareil photo principal. Ce dernier permet une ouverture variable.

Le Sony IMX858 est utilisé dans les trois autres objectifs. Ces trois capteurs sont désormais les capteurs mobiles Sony les plus avancés sur le plan technologique et les seuls dotés de fonctionnalités pouvant défier le capteur IMX989. La fonction de longueur focale étendue ISZ fournit six longueurs focales, couvrant une plage de zoom de 12 mm à 240 mm.

La capture de lumière de ces trois capteurs a augmenté de 14% à 43% par rapport à la génération précédente, grâce à une plus grande ouverture. En conséquence, la capacité globale de détection de la lumière s’est améliorée.

Pour démontrer les avantages de ce téléphone, Xiaomi l’a comparé à l’iPhone 14 Pro Max. Les échantillons montrent que l’iPhone 14 Pro Max a un problème de sur-affûtage.

Apparence

L’arrière du Mi 13 Ultra est conçu pour ressembler à un appareil photo, un peu comme la légendaire série Leica M.

En termes de matériaux, il utilise un motif de couture unique en cuir lisse et un motif exagéré de courbes. Cette conception a la même « origine » que l’appareil photo.

Le téléphone est également doté de la technologie Nano Skin de deuxième génération, qui résiste à la saleté et au pelage. Le corps de cadre en métal intégré augmente la résistance globale à la flexion de 4,4 fois et offre une résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Il existe trois coloris. En plus du vert olive et du noir, une version blanche a été ajoutée.

Écran Xiaomi 13 Ultra

Un écran OLED 2K incurvé est utilisé par ce téléphone. Xiaomi et un fabricant national ont travaillé ensemble pour le créer. Non seulement il utilise un matériau de phosphore C7 de nouvelle génération, mais il a également une luminosité maximale de 2600 nits et optimise le changement de couleur et la consommation d’énergie aux grands angles. Il bat également la norme de l’industrie en termes d’optimisation, surpassant même le Samsung E6. En plus de la luminosité, l’écran du Mi 13 Ulta est doté d’un taux de rafraîchissement dynamique LTPO et d’un adaptatif de 1 à 120 Hz.

Il dispose également d’un mode d’affichage professionnel des couleurs primaires en standard, qui offre une reproduction des couleurs plus précise, une image plus nette et une meilleure expérience visuelle.

Xiaomi utilise le dernier espace colorimétrique CIE2015 pour l’étalonnage. Il peut atteindre une grande cohérence des couleurs avec l’écran Pro Display XDR d’Apple.

En termes de sécurité oculaire, le Xiaomi 13 Ultra prend également en charge la gradation CC et la gradation PWM 1920Hz.

Performance

Le Xiaomi 13 Ultra arbore la plate-forme mobile Snapdragon 8 de deuxième génération de Qualcomm. Il existe également une batterie de 5000 mAh prenant en charge 90 W de charge filaire et 50 W de charge sans fil.

Nous devons mentionner que le Mi 13 Ultra est livré avec des puces Suge P2/G1. Ils améliorent la durée de vie de la batterie et les performances globales. L’appareil est compatible avec le mode d’urgence pour une durée de vie prolongée de la batterie. Lorsqu’il ne reste plus que 1%, il peut survivre pendant 60 minutes.

Xiaomi a également introduit une nouvelle technologie de dissipation thermique appelée pompe de refroidissement annulaire pour la dissipation thermique. Par rapport au VC commun, il a une amélioration de 300% de la dissipation thermique. Il peut également réaliser 60 images de prise de vue continue 4K sans perdre aucune image.

Avec les progrès rapides de l’imagerie des téléphones portables, la consommation d’énergie de la fonction d’imagerie est souvent comparable à celle des jeux 3D à grande échelle qui nécessitent la meilleure qualité d’image. Ainsi, la technologie de la pompe de refroidissement annulaire a également des caractéristiques correspondantes.

Le Xiaomi 13 Ultra surpasse l’iPhone 14 Pro Max pour les jeux, la photographie et la recharge.

Dans le même temps, Xiaomi a abandonné l’USB 2.0, qui était le problème le plus gênant pour les consommateurs sur la version précédente du Xiaomi 12S Ultra.

Prix ​​Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi a supprimé la version 8 Go, mais le prix de départ de 5999 yuans (872 $) est resté le même.

En revanche, le Mi 12 Ultra 8 Go + 256 Go coûte 5999 yuans (872 $), le Mi 12 Ultra 12 Go + 256 Go coûte 6499 yuans (945 $) et le Mi 12 Ultra 12 Go + 512 Go coûte 6999 yuans (1018 $).

En ce qui concerne les prix du Xiaomi 13 Ultra, le modèle 12+256 Go coûte 5999 yuans (872 $), le modèle 16+512 Go coûte 6499 yuans (945 $) et le modèle 16+1 To coûte 7299 yuans (1061 $).

Xiaomi a également publié un package de photographie professionnelle pour 799 yuans (116 $). Il comprend des bagues d’adaptation de filtre, des poignées de caméra sans fil et d’autres accessoires.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine