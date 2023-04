L’anorexie peut dépendre d’une flore intestinale altérée

C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans Nature Microbiology qui a montré qu’en transplantant le microbiote intestinal de patients anorexiques chez des souris, les animaux acquièrent certains des traits typiques de l’anorexie.

L’anorexie pourrait s’inscrire dans la flore intestinale, ou plutôt, dans le microbiome de l’intestin, l’ensemble des micro-organismes (bactéries, virus et levures) qui peuplent notre tube digestif, principalement le côlon. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans Nature Microbiology par une équipe de recherche internationale qui a évalué comment les altérations du microbiote intestinal contribuent au développement des troubles alimentaires. D’après les travaux, dirigés par Yong Fan de la Faculté des sciences de la santé et de la médecine de l’Université de Copenhague, René Klinkby Støving du Centre des troubles de l’alimentation de l’hôpital universitaire d’Odense, au Danemark, et par Samar Berreira Ibraim de l’INRAE ​​​​centre, MetaGenoPolis ( MGP) de l’Université Paris-Saclay à Jouy-en-Josas, France, il est également apparu qu’en transplantant le microbiote intestinal de patients anorexiques chez des souris, les animaux acquièrent certains des traits typiques de l’anorexie.

Il est donc possible que des déséquilibres ou des changements dans la composition du microbiote intestinal affectent directement le développement de l’anorexie mentale, un trouble qui ne concerne pas simplement le désir d’être mince mais prend la forme d’un état mental complexe, qui modifie la façon dont dont le cerveau régule l’appétit et la perception de son corps. Les personnes atteintes d’anorexie mentale, majoritairement des femmes dans 95 % des cas avec une prévalence dans la population d’environ 1 %, réduisent radicalement leur apport calorique par des comportements rituels, notamment une diminution de l’apport alimentaire et une augmentation de l’activité physique aux conséquences graves et potentiellement mortelles.

Pour comprendre quelles altérations du microbiote intestinal influencent le développement de l’anorexie mentale, les chercheurs ont conçu une étude de métagénomique shotgun, qui consiste en un séquençage massif du « métagénome », c’est-à-dire l’ensemble des acides nucléiques présents dans un exemplaire, qui permet de déterminer la variété et l’abondance relatives des espèces microbiennes vivant dans un environnement donné.

Pour l’enquête, les chercheurs ont analysé les échantillons fécaux de 77 filles et femmes danoises atteintes d’anorexie mentale et de 70 pairs féminines en bonne santé en tant que groupe témoin, constatant que les patients souffrant d’anorexie avaient une composition intestinale altérée et une interaction perturbée entre les virus et les bactéries. . En particulier, expliquent les auteurs de l’étude, davantage de groupes bactériens (par exemple, Clostridium spp) ont été altérés et aussi le virome intestinal, l’ensemble des virus intestinaux, est apparu compromis chez les patients souffrant d’anorexie, avec notamment une réduction des interactions virus-bactérien.

Lorsque les échantillons fécaux des patients ont ensuite été transplantés chez des souris dépourvues de microbiote intestinal, les auteurs de l’étude ont découvert que le microbiote intestinal réduisait la prise de poids chez les animaux et modifiait l’expression de gènes impliqués dans le contrôle de l’appétit et de la dépense énergétique. Cela a conduit les chercheurs à conclure que des changements ou des déséquilibres dans le microbiote intestinal peuvent entraîner des altérations de la régulation de l’appétit et du métabolisme du poids corporel, contribuant au développement de l’anorexie mentale.

