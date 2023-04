Windows 11 : Microsoft veut organiser vos fenêtres grâce à l’IA

Microsoft intègre l’IA dans ses systèmes d’exploitation. Windows 11 a une nouvelle fonctionnalité appelée mode Galerie. Cette fonctionnalité utilise l’IA et s’appelle « Smart Snap ». Les utilisateurs peuvent mémoriser leurs dispositions de fenêtre préférées. Ils peuvent les restaurer en un seul clic.

Smart Snap : la dernière fonctionnalité de Microsoft alimentée par l’IA pour Windows 11

En février dernier, Microsoft a présenté un outil pour mieux gérer les fenêtres dans Windows 11. Et il était encore en phase de test à l’époque. La société a promis de réfléchir à de nouvelles façons de rendre la fonction de mise en page d’accueil encore plus pratique. Et il semble que l’IA soit la réponse.

Microsoft investit massivement dans l’IA. Avec un investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI et la mise en œuvre de Bing avec ChatGPT directement dans la barre des tâches. L’entreprise vise à révolutionner l’expérience offerte par ses systèmes d’exploitation avec l’IA.

Les utilisateurs peuvent positionner le curseur de leur souris sur les boutons Agrandir/Réduire d’une fenêtre. La fonction Snap apparaîtra. Ceci est rendu possible par la fonction Smart Snap. Il proposera différentes configurations d’ancrage pour s’adapter au mieux aux besoins de l’utilisateur. Avec l’intégration de l’IA, Microsoft proposera un assistant capable de mémoriser des groupes de fenêtres. Tout en suggérant des propositions à l’utilisateur.

Selon Windows Latest, Microsoft prévoit de déployer son outil de gestion de fenêtres alimenté par l’IA à l’automne prochain. Cette fonctionnalité modifiera et adaptera le comportement de l’assistant d’ancrage dans Windows 11. Permettant aux utilisateurs de mémoriser leurs mises en page préférées et de les restaurer en un seul clic.

Ainsi, cette fonctionnalité pratique a été découverte dans une version preview de Windows 11. Et elle pourrait faire son entrée d’ici la rentrée prochaine. L’engagement de Microsoft à intégrer l’IA dans ses systèmes d’exploitation est évident. Et Smart Snap n’est qu’un exemple de la façon dont il prévoit de rendre l’expérience utilisateur encore plus pratique.

