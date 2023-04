Voici Street Fighter 6 : Modes, personnages et espace requis

Street Fighter 6 est l’un des jeux de combat les plus attendus de l’année, et il arrivera le 2 juin sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X/S. Le jeu, développé par Capcom avec le moteur RE, promet d’offrir une expérience de combat spectaculaire, avec de nouveaux modes, personnages et scénarios.

Mais avant de profiter de Street Fighter 6, un détail important doit être pris en compte : l’espace qu’il occupera sur notre disque dur. Selon le site officiel du jeu, Street Fighter 6 nécessitera au moins 50 Go d’espace libre pour être installé sur PC et consoles.

Que comprend Street Fighter 6 ?

Ce nombre peut sembler élevé, mais gardez à l’esprit que Street Fighter 6 comprend beaucoup de contenu dès le premier jour. Le jeu propose trois modes principaux : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub.

Fighting Ground est le mode histoire du jeu, où nous pouvons suivre les aventures des personnages classiques et nouveaux de la saga, tels que Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie ou Kimberly. Ce mode aura des scènes cinématographiques, des dialogues et des combats contre les boss finaux.

World Tour est le mode en ligne du jeu, où nous pouvons affronter d’autres joueurs du monde entier dans différents modes et rangs. Ce mode nous permettra également de personnaliser notre profil, de voir les statistiques et replays de nos combats, et de participer à des tournois officiels.

Battle Hub est le mode social du jeu, où nous pouvons créer ou rejoindre des salons de discussion avec d’autres joueurs, regarder leurs jeux en direct, envoyer des messages et les défier en duel. Ce mode nous donnera également accès à une boutique virtuelle où nous pourrons acheter des costumes, des accessoires et des décors pour nos personnages.

En plus de ces modes, Street Fighter 6 comprend également un mode d’entraînement, un mode galerie, un mode options et un mode extras. Au total, le jeu comptera plus de 30 personnages jouables (sans compter les futurs DLC), plus de 20 scènes différentes, et une bande originale composée par Hideyuki Fukasawa.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas surprenant que Street Fighter 6 prenne autant de place sur notre disque dur. Si nous voulons y jouer dès le premier jour, nous devrons faire de la place dans notre mémoire ou acheter un disque externe. Quoi qu’il en soit, Street Fighter 6 promet d’être l’un des jeux de combat les plus complets et amusants de l’année.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :