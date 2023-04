Withings lance la balance Body Smart avec la prise en charge d’Apple Health, le « mode yeux fermés », la composition corporelle, etc.

Withings a lancé sa nouvelle balance intelligente avec l’intégration d’Apple Health, une analyse avancée de la composition corporelle, un nouveau « mode yeux fermés », et plus encore. Le nouveau Body Smart est le modèle d’entrée de gamme mis à jour de la société avec le Body Comp et le prochain Body Scan servant de balances intelligentes haut de gamme.

Auparavant, Withings proposait ses balances intelligentes Body, Body+ et Body Cardio, cette dernière étant la plus avancée. Puis l’automne dernier, la société a lancé la balance intelligente Body Comp qui est devenue la nouvelle offre haut de gamme avec des fonctionnalités riches comme la composition corporelle avancée, ainsi que l’évaluation cardiovasculaire et nerveuse.

Aujourd’hui, la société de santé intelligente a annoncé la refonte de sa gamme et Body Smart est le modèle le plus récent et le plus abordable.

En 2009, Withings, pionnier du mouvement de la santé connectée, crée la première balance connectée au monde. Aujourd’hui, faisant avancer le marché qu’il a contribué à créer, il présente Body Smart, le dernier ajout à sa gamme de balances intelligentes. Dotée de la Withings Precision TechnologyTM qui combine une analyse d’impédance bioélectrique multifréquence (BIA), des capteurs de poids de précision et des algorithmes avancés fournissant des informations et des analyses de santé, la balance d’entrée de gamme offre un excellent rapport qualité-prix. Il fournit une analyse précise du poids et de la composition corporelle ainsi que des mesures avancées de la santé, notamment la fréquence cardiaque, la graisse viscérale, l’âge métabolique et le taux métabolique de base.

Avec Body Smart étant la nouvelle balance intelligente d’entrée de gamme à 99,95 $, Body Comp à 199,95 $ restera le haut de gamme jusqu’à ce que le Withings Body Scan soit lancé « bientôt ».

Fonctionnalités Withings Body Smart

Mesures de poids précises et cohérentes

Lectures de la composition corporelle, y compris la graisse/graisse viscérale, la masse musculaire et le poids de l’eau à l’aide d’une analyse d’impédance bioélectrique multifréquence (BIA)

Mesurer le taux métabolique basal (BMR) – avec une mise à jour de mai 2023

Intégration Apple Health avec l’application Health Mate

Nouveau « Mode yeux fermés », voici comment Withings le décrit : « Le poids de l’utilisateur est suivi dans l’application Withings associée mais n’apparaît pas à l’écran. Au lieu de cela, les utilisateurs voient des messages encourageants et motivants ou des informations quotidiennes telles que le nombre de pas, la qualité de l’air et la météo.

Compatible avec jusqu’à 8 utilisateurs différents et comprend les modes athlétique, grossesse et bébé pour mesurer avec précision n’importe qui

Écran ACL couleur

Disponible en noir ou blanc

Prix ​​: 99,95 $

Withings Body Comp et Body Scan

Au-delà de Body Smart, le Body Comp à 199,95 $ ajoute l’évaluation cardio de l’âge vasculaire, l’évaluation nerveuse avec un score d’activité électrodermique et 12 mois de service Withings Health+.

Annoncé précédemment et toujours en route, le Withings Body Scan sera la balance intelligente la plus avancée de l’entreprise à 399,95 $ lors de son lancement « bientôt ». Il viendra avec toutes les fonctionnalités de Body Smart et Comp tout en ajoutant un ECG à 6 dérivations avec détection AFib.

Si vous êtes intéressé par l’intégration d’Apple Health, la composition corporelle et les lectures de l’âge vasculaire mais que vous n’avez pas besoin de l’évaluation des nerfs, l’ancien Body Cardio est une excellente échelle à 179 $.

Que pensez-vous du nouveau Body Smart avec Apple Health et Eyes Closed Mode ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

