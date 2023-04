Fake Drake X The Weeknd Music généré par l’IA vient d’obtenir plus de 11 millions de vues

Une chanson mettant en vedette les voix de Drake et The Weeknd vient d’accumuler plus de 11 millions de vues sur TikTok et 250 000 flux Spotify. Intitulé « Heart on My Sleeve », aucun des deux artistes n’avait la moindre idée de la chanson jusqu’à ce qu’elle devienne virale. En fait, aucun des musiciens renommés n’avait son nom dans l’étiquette d’artiste.

Au lieu de cela, l’artiste s’appelait « Ghostwriter ». Et comme vous pouvez le deviner, la chanson a été entièrement générée par l’IA. Drake et The Weeknd n’ont pas encore répondu à la chanson générée par l’IA. Cependant, Ghostwriter a mis en ligne un enregistrement d’écran via un tweet, décrivant la fausse collaboration comme un « moment Napster moderne ».

Tout sur le faux Drake et The Weeknd Music

Avant que Ghostwriter ne publie « Heart on My Sleeve » sur TikTok, la chanson a fait ses débuts sur les services de streaming. La fausse chanson de Drake et The Weeknd a été téléchargée pour la première fois sur Apple Music et Spotify le 4 avril. Vous voulez savoir qui est Ghostwriter et pourquoi l’artiste IA a décidé de sortir de nulle part ?

Le créateur a été un écrivain fantôme pendant des années et n’a presque rien payé pour les grands labels. C’est du moins ce qu’a déclaré Ghostwriter dans les commentaires de deux des dernières vidéos qu’il a mises en ligne. De plus, avec le téléchargement de la fausse musique de Drake et The Weeknd, Ghostwriter a déclaré: « Le futur est ici. »

Mais quelle est la qualité de la fausse chanson? Pour être honnête, les couplets sont du feu ! « Je suis venu avec mon ex comme Selena pour fléchir, Bumpin ‘Justin Bieber, la fièvre n’est pas partie. » Ce sont les couplets de départ de la fausse musique de Drake et The Weeknd.

Bien que les couplets chantés par le faux AI Drake soient un peu convaincants, les couplets du Weeknd n’ont pas réussi à capturer avec précision son essence musicale. Du moins, c’est ce que je crois. Cela dit, les téléchargements originaux de Ghostwriter ont maintenant été supprimés. Mais j’ai trouvé la fausse chanson de Drake et The Weeknd sur YouTube. Donc, si vous aimez essayer la chanson générée par l’IA, recherchez « Heart on My Sleeve » et la chanson devrait apparaître.

