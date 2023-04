Honor 90 Pro sera une mise à niveau incrémentielle avec un appareil photo 200MP

Selon les rapports, Honor est déjà en train de mettre à niveau sa série de smartphones numérotés. Cela ne devrait pas être une surprise, après tout, la série Honor 80 est arrivée en novembre de l’année dernière. La société a tendance à s’en tenir à un calendrier de bi-version chaque année, tout comme les autres marques chinoises. Cela dit, nous nous attendons à voir une série Honor 90 apparaître bientôt et une série Honor 100 vers la fin de 2023. En fait, les premières fuites sur le Honor 90 Pro éclatent dans la nature. Selon la célèbre station de chat numérique, le prochain Honor 90 Pro ne sera qu’une mise à niveau incrémentielle.

Le pronostiqueur déclare que Honor finalise le développement de la série Honor 90. La nouvelle variante Pro sera une mise à niveau incrémentielle par rapport à son prédécesseur. Il conservera le même écran, chipset et caméra principale, les mises à niveau seront quelque part entre les deux. En fait, le leakster déclare que ce téléphone sera inférieur au prochain Reno 10 Pro+ d’Oppo. La série Reno 10 est une autre gamme qui devrait bientôt faire ses débuts. Ces appareils seront parmi les plus grands concurrents de la série Honor 90 dans le segment « milieu de gamme premium » ou « produit phare inférieur ».

Selon les rapports, le Honor 90 Pro recevra le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec un cœur de processeur principal de 3,0 GHz. Une fois de plus, nous voyons ce SoC phare de 2022 avoir des conséquences en 2023. C’est le même chipset à l’intérieur d’autres appareils phares économiques. La performance est donc à peu près connue et, honnêtement, ne vous décevra pas. Le panneau conservera une résolution de 1 224p et apportera également une caméra à double selfie dans un trou de perforation en forme de pilule.

Le pronostiqueur confirme également la présence d’un capteur Samsung ISOCELL HP3. La grande question est de savoir si Honor lui permettra de produire des clichés de 200 MP cette fois-ci. Bien que le Honor 80 Pro utilise ce capteur, il était limité à 160MP. Nous sommes curieux de voir si Honor lui permettra d’atteindre les 200. Ce serait un bon moyen de promouvoir cet appareil en tant que mise à niveau par rapport au Honor 80 Pro. Nous sommes curieux de voir s’il s’agit d’une mise à niveau pour la variante standard ou pour la version étrange à écran plat.

Nous nous attendons à des améliorations dans la technologie de charge et la taille de la batterie. Le téléphone fonctionnera probablement sous Android 13 avec Magic OS 7 en cours d’exécution. L’appareil sortira d’abord en Chine, mais nous n’écarterons pas une version internationale plus tard. Pour rappel, la société a organisé un grand événement pour le public mondial en février où elle a dévoilé les séries Honor Magic Vs et Honor Magic 5.

