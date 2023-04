Ne gaspillez pas votre argent sur un MacBook Pro, Apple travaille sur quelque chose de mieux

Les modèles MacBook Pro d’Apple se sont démarqués comme l’ordinateur portable haut de gamme préféré des fans d’Apple. Le MacBook Air est toujours considéré comme une entrée de gamme en raison de ses spécifications inférieures et de sa taille d’écran plus petite. Habituellement, si vous avez besoin d’un MacBook avec de meilleures performances, vous serez obligé d’acheter le modèle pro le plus cher. Apple a limité certains processeurs haut de gamme aux modèles Pro à l’époque de l’utilisation d’Intel. Après être passé à la série M de puces en silicium d’Apple, le MacBook Air a obtenu des performances améliorées au niveau des modèles Pro.

Désormais, vous pouvez obtenir un MacBook Air puissant pour le prix d’un ordinateur portable d’entrée de gamme et profiter de performances complètes de niveau professionnel. Cependant, il existe une caractéristique importante qui manque à tous les ordinateurs portables MacBook Air jusqu’à ce jour. Tous les ordinateurs portables MacBook Air sont toujours équipés d’écrans plus petits. Pour cette raison, vous devriez acheter un modèle professionnel si vous vouliez un écran plus grand. Mieux encore, vous pouvez vous procurer un ordinateur portable Windows si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour un MacBook Pro.

Apple envisage de lancer un MacBook Air 15 pouces

Enfin, Apple a envisagé de produire des ordinateurs portables MacBook Air avec un écran plus grand. Donc, si vous envisagez d’acheter un MacBook Pro uniquement à cause de son écran plus grand, vous pouvez l’oublier maintenant. Apple lancera cette année un nouveau MacBook Air avec un écran de 15 pouces. Cependant, des sources ont affirmé que les spécifications de cet ordinateur portable ne seraient pas trop encourageantes.

L’édition précédente du MacBook Air était livrée avec la puce M2 d’Apple. Pour l’édition 2023, nous nous attendions tous à de belles améliorations par rapport à son prédécesseur. Cependant, Apple a un tout autre plan. Des sources proches de l’histoire ont suggéré que le MacBook Air 15 pouces comportera toujours la même puce que celle fournie avec l’édition précédente.

De plus, le nouveau MacBook Air proposera une résolution d’affichage similaire à celle du MacBook Pro actuel. Les 8 Go de RAM qui devraient accompagner ce nouvel Air seront également un autre facteur à prendre en compte.

Il y a quelques années, Apple était connu pour avoir sorti tous ses derniers produits avec les derniers matériels et fonctionnalités. Cependant, la société Cupertino a apporté quelques modifications à cela. Permettre uniquement aux modèles pro de présenter les derniers tandis que les modèles vanille respectent les spécifications des modèles pro précédents.

Un exemple notable est ce qu’Apple a commencé avec la série iPhone 14. L’iPhone 14 standard a conservé la puce Bionic A15 qui était utilisée dans la série iPhone 13. La dernière puce A16 était exclusive aux modèles Pro uniquement. Dans ce cas, il n’est peut-être pas aussi surprenant que le prochain MacBook Air s’en tienne à la puce M2 de la génération actuelle. Apple fabriquant les dernières puces M3 exclusives aux modèles Pro de cette année s’inscrit très bien dans sa nouvelle façon de faire les choses.

Le MacBook Air 15 2023 vaut-il la peine d’être acheté ?

Le prochain MacBook Air avec écran 15 pouces vaut chaque centime. En fait, il est conseillé de l’acheter au lieu de dépenser de l’argent supplémentaire pour acheter le prochain modèle pro. La puce M2 est encore très loin d’expirer et elle contient suffisamment de puissance pour gérer facilement toutes vos tâches. Par ailleurs, vous obtenez également un écran plus grand cette fois en plus du prix inférieur.

Source / Via : Forbes

