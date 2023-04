Sortie du Huawei Enjoy 60X avec une batterie monstrueuse de 7000 mAh

Lors de l’événement de lancement de la série Huawei nova 11, la société a également lancé un autre téléphone mobile, Huawei Enjoy 60X. Cet appareil est un nouveau téléphone mobile à succès de la société. Avec la grande batterie unique à double cellule de 7000 mAh, un grand stockage de 512 Go, un grand écran ultra-magnifique de 6,95 pouces, un volume 3 fois plus grand et d’autres spécifications, cet appareil est à surveiller. Ce n’est pas un appareil de milieu de gamme ordinaire, il offre bien plus. La série Huawei Enjoy est généralement livrée avec une grosse batterie, donc la batterie monstre de 7000 mAh n’est pas entièrement une surprise. Cependant, cet appareil a également fait progresser la conception esthétique et les performances matérielles et logicielles.

Huawei Enjoy 60X – Que propose-t-il ?

Conception et affichage

Tout d’abord, en termes d’apparence, Huawei Enjoy 60X adopte le langage de conception emblématique de l’étoile brillante de Huawei. Ces derniers temps, Huawei semble privilégier ce design pour ses appareils. C’est plutôt cool parce que les fans de Huawei adorent ça. Ce téléphone mobile est également livré avec un grand écran ultra-magnifique de 6,95 pouces apportant une expérience visuelle immersive. texture. Cet écran prend également en charge un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz et une résolution de 2376 x 1080. Avec l’algorithme logiciel Huawei super-résolution tactile, la précision tactile atteint 8 fois, offrant une meilleure expérience de jeu.

Non seulement cela, l’appareil prend également en charge la technologie d’affichage d’écran AOD. Vous pouvez voir l’heure, les appels manqués, les messages et autres notifications lorsque l’écran est en veille. De plus, les boutons physiques X-key nouvellement ajoutés rendent l’utilisation quotidienne pratique et une variété de fonctions sont une étape plus rapide. Huawei Enjoy 60X a trois couleurs, dont Bright Moon Silver, Emerald Jade et Gold Black. La version haut de gamme utilise du Danxia Orange et du cuir uni noir plaqué or. C’est la première fois que la série Huawei Enjoy utilise du cuir uni.

Son

L’effet sonore en hausse et l’ajout de volume peuvent réaliser des changements de niveaux de 1 à 20 et un réglage libre. Avec 3 fois le volume super fort, les jeunes peuvent profiter d’une expérience d’écoute choquante dans des scènes telles que la poursuite de drames audiovisuels. Le téléphone mobile adopte une conception de haut-parleur stéréo symétrique, une double cavité arrière super large de 0,8 cc et prend en charge l’effet sonore équilibré Histen 8.1. Il dispose également d’un réglage de la courbe de volume de 1 à 20 niveaux, 3 fois le volume super fort, 0,5 fois le volume extrêmement faible.

Batterie

L’un des principaux arguments de vente du Huawei Enjoy 60X est son énorme batterie. Cet appareil est livré avec une grande batterie à double cellule de 7000 mAh qui améliore encore la durée de vie de la batterie. La société affirme qu’elle peut lire des vidéos en continu pendant 1,1 jour, naviguer sur le Web pendant 1 jour, parler pendant 2,8 jours et écouter de la musique pendant 5 jours.

La version en cuir uni prend également en charge la première charge rapide câblée inversée de 22,5 W de l’industrie. Cela peut charger d’autres appareils. Les utilisateurs d’appareils portables tels que les écouteurs et les bandes TWS n’auront pas peur de l’anxiété de puissance.

Caméra

Dans le département de la caméra, cet appareil est livré avec une configuration à double caméra 50MP AI à l’arrière. Cette caméra de téléphone portable prend en charge les fonctions Super Night Scene 2.0 et de capture de mouvement. Cela apporte une excellente expérience vidéo. L’appareil photo principal a une grande ouverture de F1.8 et utilise un capteur 1/2,5 pouces avec 4 pixels en 1. La technologie Fusion apporte des pixels équivalents de 1,4 μm de large, avec une super scène de nuit 2.0 et des fonctions de capture de mouvement.

Stockage et logiciel

Contrairement à quelques appareils chinois récents avec 1 To de stockage, le Huawei Enjoy 60X prend en charge un maximum de 512 Go de stockage. Même à 512 Go, c’est plus que suffisant pour enregistrer tout ce que vous voulez. Comme nous nous y attendons tous, cet appareil est livré avec HarmonOS 3.0 de Huawei prêt à l’emploi. Ce système est plus pratique, fluide et fiable en termes d’expérience.

Grâce à Harmony OS 3, cet appareil prend en charge le nouveau mode pur. Avec ce mode, les utilisateurs peuvent facilement repérer le comportement louche des applications à risque et leur rappeler de s’en débarrasser. Cela protégera les utilisateurs contre les risques de ces applications. Il arrêtera également les fenêtres contextuelles d’arrière-plan des applications à risque, etc.

Prix

Le Huawei Enjoy 60X se décline en trois modèles. Cet appareil arrivera officiellement sur les tablettes le 26 avril. Les modèles et les prix sont indiqués ci-dessous

8 Go + 128 Go – 1799 yuans (260 $)

8 Go + 256 Go – 1999 yuans (290 $)

8 Go + 512 Go – 2299 yuans (335 $)

Autres

L’ajout de super NFC apporte la fonction d’une « super carte de contrôle d’accès ». Cette fonctionnalité peut être compatible avec diverses cartes de contrôle d’accès NFC et réaliser facilement la liberté de déplacement. Le Huawei Enjoy 60X est également le premier téléphone mobile de la série Huawei Enjoy à prendre en charge la fonction super NFC.

Huawei Enjoy 60X bat Enjoy 50

Après le lancement du Huawei Enjoy 60X, il a été question de ses mises à niveau par rapport au Enjoy 50. Le Huawei Enjoy 50 est livré avec une très grande batterie de 6000 mAh, une charge ultra-rapide de 22,5 W et un audio-visuel de 6,75 pouces. grand écran. Le Huawei Enjoy 50 Pro a un cadre d’un bon rapport qualité-prix et un design texturé en forme d’étoile avec une grande batterie de 5000 mAh. Il prend également en charge une charge rapide sécurisée de 40 W. Cet appareil utilise également un système à triple caméra 50MP AI et prend en charge l’extension intelligente HyperHold de 8 Go + 3 Go. Il prend également en charge 7 fonctionnalités de sécurité majeures, notamment le tueur de fenêtres contextuelles APP et la détection de sécurité des applications. C’est l’un des produits les plus dominants dans la gamme des mille yuans à ce stade.

Conclusion

Huawei Enjoy 60X est un produit haut de gamme qui a fait une entrée remarquée sur le marché. Cet appareil combine parfaitement les points douloureux à haute fréquence des utilisateurs cibles (autonomie de la batterie, mémoire, volume, grand écran) et d’autres points douloureux à haute fréquence. Il ne fait aucun doute que Huawei Enjoy 60X est le téléphone mobile Harmony le plus puissant avec un grand écran et une longue durée de vie de la batterie dans la même gamme. Cet appareil offre beaucoup à petit prix. Les utilisateurs apprécieront également l’expérience fluide de l’utilisation de l’appareil et la liberté d’utiliser le téléphone.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine