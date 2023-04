Next Big Thing de Google : un moteur de recherche révolutionnaire bientôt disponible

Google développe actuellement un tout nouveau moteur de recherche alimenté par sa dernière technologie d’intelligence artificielle. Pendant ce temps, la société travaille également sur l’ajout de fonctionnalités basées sur l’IA à son moteur de recherche existant sous le nom de projet Magi. Le nouveau moteur de recherche vise à offrir aux utilisateurs une expérience plus personnalisée en anticipant leurs besoins, comme le rapporte le NY Times.

Nouveau moteur de recherche Google alimenté par l’IA en cours de développement

Une équipe de concepteurs, d’ingénieurs et de cadres est responsable de la construction de ce nouveau moteur de recherche, qui pourrait potentiellement intégrer une nouvelle technologie d’intelligence artificielle dans les téléphones et les foyers du monde entier. Cependant, le projet en est encore à ses débuts, sans date de sortie définie.

L’objectif de ce nouveau moteur de recherche est d’apprendre les besoins des utilisateurs en fonction de leurs requêtes de recherche et de fournir des options présélectionnées pour les objets à acheter, les informations à rechercher et d’autres données pertinentes. De plus, il vise à être plus conversationnel, ressemblant à une interaction humaine.

En 2009, Google a tenté de personnaliser les résultats de recherche pour tous les utilisateurs, mais a admis plus tard que la personnalisation avait des avantages limités. Désormais, le nouveau projet de moteur de recherche de Google montre l’ambition de l’entreprise de réinventer l’expérience de recherche face à la concurrence de Microsoft Bing et d’autres acteurs.

Project Magi : Améliorer la recherche Google actuelle

Simultanément, plus de 160 employés de Google travaillent à ajouter de nouvelles fonctionnalités à la recherche Google existante sous le nom de code Magi. Ces fonctionnalités pourraient être publiées dès le mois prochain pour un sous-ensemble d’utilisateurs. Avec Magi, les utilisateurs pouvaient effectuer des transactions, telles que l’achat d’articles ou la réservation de vols. Tout en incorporant les annonces de recherche existantes qui génèrent des bénéfices importants pour Google.

Le projet peut permettre aux utilisateurs de poser des questions de codage. Il peut générer du code en fonction de leurs demandes. Les annonces seront placées sous les réponses du code.

Outre le nouveau moteur de recherche et le projet Magi, Google travaille sur d’autres initiatives, notamment :

Améliorer la technologie de cartographie de Google Earth avec l’IA et permettre aux utilisateurs de rechercher de la musique via des conversations de chatbot.

GIFI, qui utilise l’IA pour générer des images dans les résultats de Google Image.

Tivoli Tutor, un outil d’apprentissage des langues basé sur l’IA qui utilise des conversations textuelles ouvertes.

Searchalong, qui permet aux utilisateurs de poser des questions au chatbot tout en naviguant sur le Web via le navigateur Chrome de Google.

Lara Levin, porte-parole de Google, a déclaré au New York Times que toutes les idées ne deviennent pas des produits. Google est ravi d’ajouter de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA à la recherche. Ils partageront plus de détails bientôt.

Pourquoi c’est important

La vitesse à laquelle Google s’adapte et répond à la concurrence d’OpenAI et de Microsoft est intrigante. La recherche évolue rapidement. Il est intéressant de voir comment les stratégies marketing vont évoluer. Cela inclut les annonces de recherche, le référencement et d’autres types de marketing. Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir.

Au fur et à mesure que ces développements se dérouleront, nous continuerons à fournir des mises à jour et des informations sur l’évolution du monde de la recherche.

L’un des principaux moteurs des efforts de Google pour améliorer sa technologie de recherche est l’importance croissante de l’IA à l’ère numérique. Avec de plus en plus de données générées chaque jour, il devient de plus en plus difficile pour les humains de passer au crible ces données et de trouver les informations dont ils ont besoin. Les moteurs de recherche alimentés par l’IA, comme le nouveau projet de Google, ont le potentiel de rendre le processus de recherche d’informations beaucoup plus efficace et personnalisé. En utilisant l’IA pour anticiper les besoins des utilisateurs et fournir des résultats de recherche plus pertinents, Google peut maintenir sa position de moteur de recherche dominant sur le marché.

En conclusion, l’avancement de la technologie de l’IA a conduit Google à explorer de nouvelles possibilités dans les moteurs de recherche. Google a fait un nouveau moteur de recherche et le projet Magi. Ceux-ci visent à créer une expérience de recherche plus personnalisée, interactive et pertinente. Google est connu pour son innovation. Nous sommes ravis de voir comment ces changements affecteront les annonces de recherche, le référencement et le marketing.

