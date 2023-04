Comment mesurer la consommation d’énergie de votre PC

Avec les passionnés d’aujourd’hui et les PC de jeu utilisant plus d’énergie qu’à tout autre moment de l’histoire, vous cherchez peut-être à savoir comment mesurer la quantité d’énergie consommée par votre machine. Ces informations vous indiqueront non seulement la quantité de chaleur dégagée par la machine, mais également le coût de fonctionnement de votre ordinateur.

Heureusement, c’est une tâche très simple.

Utiliser un logiciel pour mesurer la puissance

Afin d’afficher la quantité d’énergie utilisée par n’importe quel composant du PC, l’appareil doit contenir des capteurs appropriés et des « drapeaux » associés pour qu’un programme affiche les informations. Des versions telles que les CPU et les GPU en ont, mais pas la plupart des autres appareils.

Cela est principalement dû au fait que les gros processeurs consomment des quantités importantes d’énergie, qui à leur tour sont libérées sous forme de chaleur. Il est donc essentiel de surveiller ces appareils pour éviter qu’une chaleur excessive n’endommage ces puces. Tous les autres composants ne surveilleront et ne présenteront que des valeurs de tension ou de température.

Ce qui indique à son tour qu’il n’y a aucun programme qui peut vous dire combien d’énergie l’ensemble de l’ordinateur utilise. Eh bien, au moins rien de tout cela n’est gratuit.

Certaines unités d’alimentation, telles que le Corsair AX1500i, sont livrées avec un câble qui relie le bloc d’alimentation à la carte mère, offrant un moyen d’afficher le fonctionnement en temps réel via un logiciel. Cependant, ceux-ci sont relativement rares et presque toujours une caractéristique des modèles les plus chers.

Nous allons donc nous concentrer uniquement sur la mesure de la consommation électrique du CPU et de la carte graphique. Les informations ne peuvent être utilisées que comme une estimation de la consommation totale d’énergie, mais au moins vous n’aurez pas besoin de dépenser d’argent pour le faire.

Programmes de surveillance de la puissance du processeur

En commençant par le processeur central, il existe différents programmes que vous pouvez utiliser pour afficher la consommation d’énergie de la puce. AMD et Intel proposent tous deux leur propre application pour ce faire : Ryzen Master et Power Gadget, respectivement.

Ryzen Master devrait fonctionner avec tous les modèles Ryzen et Threadripper, pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, mais toutes les fonctionnalités du programme peuvent ne pas être disponibles. Au moins, les affichages de puissance devraient fonctionner correctement, trouvés dans la section Accueil de la vue avancée.

Les deux cadrans à vérifier sont étiquetés CPU et SoC Power (System-on-a-Chip) – le premier couvre la partie de traitement principale de la puce, tandis que le SoC implique le contrôleur de mémoire et le GPU intégré, si votre puce Ryzen en a un.

Le Power Gadget d’Intel affiche simplement la consommation d’énergie du CPU et de la DRAM, et rien de plus. Comparé au logiciel d’AMD, il est très basique mais il prend en charge des processeurs d’il y a 12 ans (Core de 2e génération).

Le lancement du programme vous donnera plusieurs graphiques en temps réel, montrant la puissance totale du package (la quantité d’énergie par seconde que le processeur tire de la carte mère), ainsi que la vitesse de fréquence, l’utilisation, la température et la consommation d’énergie de la mémoire système. (DRACHME).

Nous avons dû supprimer certains de ces graphiques juste pour donner à l’image une meilleure forme, car il n’y a malheureusement aucun moyen de les réorganiser. Par défaut, les graphiques sont très petits, vous pouvez donc cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner Options et en modifier la taille.

Il existe cependant un meilleur programme pour surveiller et afficher la consommation du processeur, et il s’agit de HWInfo64. Cette application gratuite peut afficher une vaste gamme d’informations sur votre PC, ainsi que presque tous les capteurs à l’intérieur de la machine.

Ici, nous nous sommes concentrés sur les chiffres de puissance du processeur et, comme vous pouvez le voir, il affiche la consommation d’énergie en temps réel, ainsi que stocke les valeurs minimale, maximale et moyenne pendant son exécution. En cliquant sur l’icône de la feuille de calcul, visible en bas à droite, vous commencerez à enregistrer les données si vous souhaitez enregistrer les valeurs sur une longue période.

HWInfo64 fonctionne sur une gamme de processeurs plus large que Ryzen Master et Power Gadget, mais n’oubliez pas que si votre CPU n’a pas les capteurs nécessaires, le programme ne peut pas vous montrer les informations. AMD et Intel donnent des noms différents aux capteurs et aux domaines d’alimentation, donc selon le processeur dont vous disposez, vous pourriez bien voir un écran très différent de celui ci-dessus.

Programmes pour la puissance du GPU

Les puces graphiques, tout comme les processeurs, sont livrées avec une multitude de capteurs pour mesurer la température et les tensions, et les GPU modernes les utilisent pour estimer la consommation d’énergie. Certains fournisseurs fournissent des drapeaux, pour que les drivers rapportent des chiffres, pour plus que le GPU lui-même.

C’est quelque chose que HWInfo64 peut afficher, tout comme il le fait avec les informations sur le processeur.

Vous trouverez ci-dessous les chiffres de puissance rapportés pour une Zotac GeForce RTX 4070 Ti – d’autres marques peuvent montrer plus ou moins de détails.

Le chiffre NVVDD concerne le GPU lui-même, tandis que le FBVDD concerne le frame buffer (FB), c’est-à-dire la VRAM de la carte graphique. HWInfo64 utilise les mêmes noms de capteurs que ceux donnés par les drivers, et il n’est pas toujours très clair de savoir exactement ce que vous regardez.

Heureusement, il existe un petit programme qui fournit une image claire de la consommation d’énergie de votre carte graphique, appelé GPU-Z. Développé par l’équipe de TechPowerUp, ce logiciel fait un bien meilleur travail pour simplifier les chiffres de puissance. Les deux programmes ont des info-bulles – des descriptions textuelles des capteurs apparaîtront lorsque vous placez le curseur de la souris dessus – mais celles de GPU-Z sont plus informatives, pour l’utilisateur général, que celles de HWInfo64.

En utilisant la même carte graphique dans les mêmes conditions dans HWInfo64 et GPU-Z (comme indiqué ci-dessus), vous pourriez vous demander, s’il s’agit de la même carte, exécutant le même test, pourquoi les chiffres rapportés sont-ils légèrement différents ?

Malheureusement, il existe très peu de documentation sur la manière précise dont AMD et Nvidia rapportent les chiffres de puissance, mais les deux sociétés précisent que les valeurs indiquées ne sont que des estimations. C’est une bonne pratique de supposer que les lectures ont une précision de 90%, au mieux, peut-être pire avec les modèles plus anciens.

À moins que votre PC ne regorge de disques durs, d’une carte de capture vidéo haut de gamme ou d’autres accessoires complémentaires, la consommation d’énergie du CPU et du GPU constituera la majorité de la consommation d’énergie de votre ordinateur.

Là où la demande de puissance des processeurs principaux variera énormément, selon les tâches qu’ils gèrent, les appareils comme les SSD et les disques durs auront une portée beaucoup plus petite. Les processeurs peuvent aller de 30 W au ralenti, jusqu’à 125 W ou plus, à pleine charge. Un seul SSD de 512 Go, en revanche, n’atteindra que 5 ou 6W au maximum. C’est pourquoi les fabricants ne fournissent pas de capteurs de surveillance de l’alimentation pour de tels appareils – ce n’est tout simplement pas nécessaire.

Dispositifs de mesure de la consommation totale d’énergie du PC

Si vous lisez l’une de nos critiques de processeurs ou de cartes graphiques, vous remarquerez que nous affichons toujours les chiffres de consommation d’énergie pour l’ensemble du système de test. Ceci est enregistré à l’aide d’un moniteur qui se branche sur une socket murale, où nous connectons notre PC et le bloc d’alimentation respectif.

Étant donné que les blocs d’alimentation ne peuvent pas être efficaces à 100 % pour convertir 110 V CA en 3,3 V, 5 V et 12 V CC, l’unité elle-même exigera plus de puissance du socket qu’elle n’en fournit réellement à l’ordinateur. Par exemple, si la charge sur le bloc d’alimentation est de 450 W, il peut en fait tirer 530 W du socket.

Pour les personnes souhaitant surveiller la consommation d’énergie à des fins de coût d’électricité, il s’agit de la meilleure méthode à utiliser, car les logiciels affichant les chiffres de puissance CPU/GPU ne peuvent pas en tenir compte.

Vous trouverez une multitude de wattmètres sur les sites marchands en ligne, mais la majorité d’entre eux sont relativement bon marché et offrent des fonctions similaires. Choisissez-en un qui a une limite de courant supérieure à ce que votre bloc d’alimentation peut éventuellement tirer – par exemple, s’il est évalué à 650 W, vous aurez besoin d’un compteur pouvant supporter environ 8 A de courant.

La majorité de ces compteurs peuvent également enregistrer l’énergie totale utilisée, mesurée en kWh, et avec cette valeur, vous pouvez calculer le coût total de fonctionnement de l’ordinateur. Par exemple, si vos frais d’électricité sont de 0,20 $ par kWh et que le compteur affiche une lecture de 3,4 kWh, le coût minimum sera de 0,68 $ (hors taxes et frais fixes).

D’un autre côté, si vous voulez devenir vraiment technique et mesurer la consommation d’énergie exacte d’un CPU ou d’un GPU, vous aurez besoin d’un équipement professionnel pour le faire. Un tel équipement s’insère généralement entre l’appareil que vous souhaitez mesurer et le socket ou les câbles d’alimentation qu’il utilise normalement.

Par exemple, ce ElmorLabs PMD-USB dispose de deux prises EPS à 8 broches pour mesurer la puissance du processeur et de trois prises PCIe à 8 broches pour enregistrer la puissance requise par une carte graphique. Ceux-ci ne sont vraiment utiles qu’aux testeurs de hardware et aux constructeurs de systèmes, et une combinaison de logiciels et de compteurs de prises murales est plus que suffisante pour la grande majorité des utilisateurs de PC qui cherchent à mesurer la consommation d’énergie.

Comment vérifier si les chiffres de puissance sont corrects

Une fois que vous avez collecté certaines données, vous voudrez peut-être vérifier que tout est comme il se doit. Si votre PC consomme plus ou moins d’énergie que prévu, cela peut indiquer que divers paramètres du PC ne sont pas correctement définis.

Heureusement, il est peu probable que votre ordinateur ne fonctionne pas correctement si les chiffres de puissance ne sont pas au bon niveau, à moins qu’il ne consomme beaucoup plus qu’il ne devrait l’être.

Il existe un certain nombre de calculatrices en ligne, créées par les fabricants de blocs d’alimentation, qui peuvent vous donner une estimation du type d’unité d’alimentation dont votre PC a besoin (par exemple, Cooler Master et BeQuiet !), qui peuvent ensuite être utilisées comme estimation de la puissance maximale. de votre PC.

Cependant, ceux-ci utilisent les valeurs de puissance par défaut fournies par les fournisseurs de composants, et les calculatrices elles-mêmes offrent des réponses très variables. Par exemple, pour la même configuration, Cooler Master préconisait 561 W, alors que BeQuiet ! suggéré une puissance maximale de 692 W – c’est une différence substantielle de 131 W.

Vous ferez bien mieux de rechercher les caractéristiques des différentes versions de votre PC et de les utiliser pour juger de la précision des mesures de puissance. AMD, Intel et Nvidia fournissent tous ces informations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de trouver les détails exacts que vous souhaitez.

Cependant, les fournisseurs de RAM et de cartes mères indiquent rarement les chiffres de puissance de leurs produits, car ils utilisent généralement relativement peu d’énergie (tout comme les disques de stockage). Donc, pour vous aider sur votre chemin, nous avons compilé un petit tableau des valeurs de puissance approximatives pour les principaux composants d’un PC de bureau.

Composant Taper Plage de puissance typique (watts, W) CPU Ordinateur de bureau haut de gamme (plus de 10 cœurs) 30 (inactif) | 120 à 250 (maximum) Ordinateur de bureau milieu de gamme (6 à 8) 15 (inactif) | 60 à 150 (maximum) Ordinateur de bureau bas de gamme (4 à 6 cœurs) 15 (inactif) | 60 à 120 (maximum) GPU Carte graphique haut de gamme 30 (inactif) | 250 à 400 (maximum) Carte graphique milieu de gamme 20 (inactif) | 175 à 220 (maximum) Carte graphique bas de gamme 20 (inactif) | 75 à 150 (maximum) Carte mère Taille ATX 4 (inactif) | 15 à 30 (maximum) Micro-ATX | Taille mini-ITX 2 (inactif) | 5 à 20 (maximum) DRACHME 8 Go DDR4/5 1 (inactif) | 5 (maximum) SSD Disque M.2 NVMe 0,5 (inactif) | 6 (maximum) Disque dur Disque SATA 3,5″ 7 200 tr/min 3 (inactif) | 8 (maximum) Refroidissement Ventilateur de boîtier/dissipateur thermique 2 à 5 (maximum)

Ce qui précède est un guide simple pour montrer approximativement ce à quoi vous pouvez vous attendre – vous pouvez prendre un processeur et le mettre dans trois modèles de carte mère différents, et ils peuvent tous afficher des chiffres de puissance différents. Les modèles de niveau passionné conçus pour permettre l’overclocking auront généralement des maximums plus élevés que ceux ciblés pour les entreprises ou les secteurs à faible coût.

Mais une combinaison du bon logiciel et d’un peu de recherche sur Internet, et vous serez en mesure d’enregistrer et de vérifier la consommation d’énergie de votre PC en un rien de temps.

