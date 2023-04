Rovio, le studio Angry Birds, passe entre les mains de SEGA dans une opération à un million de dollars

L’industrie du jeu vidéo mobile connaît une nouvelle étape de consolidation. Après la récente acquisition de Zynga par Take-Two Interactive, c’est désormais SEGA qui annonce le rachat de Rovio, le studio finlandais à l’origine de la saga à succès Angry Birds.

Que recherche SEGA avec l’achat de Rovio ?

SEGA a offert 9,25 euros pour chaque action Rovio, et 1,48 euros pour chaque option, représentant une valeur totale de 706 millions d’euros. La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisée au troisième trimestre de l’exercice 2023/2024.

Selon Haruki Satomi, président et PDG de SEGA, la société cherche à tirer parti des synergies entre les deux marques. Les personnages, les fans, la culture d’entreprise et la fonctionnalité des deux sociétés. « Red et Sonic sont deux personnages emblématiques reconnus dans le monde entier, créés par deux sociétés qui se complètent parfaitement et ont une portée mondiale qui s’étend sur mobile, PC et consoles, entre autres », a-t-il déclaré.

Rovio est l’une des entreprises les plus importantes du secteur des jeux mobiles, avec plus de 5 milliards de téléchargements de ses titres. Sa franchise phare, Angry Birds, est devenue un phénomène culturel qui a transcendé le domaine des jeux vidéo et a fait le saut vers les films, la télévision, les jouets et autres produits.

Cependant, Rovio a également connu des moments difficiles ces dernières années. Avec des licenciements massifs, des pertes économiques et une baisse de popularité de leurs jeux. L’entreprise a essayé de diversifier son catalogue. Avec d’autres titres comme Battle Bay ou Small Town Murders, mais aucun n’a réussi à répéter le succès d’Angry Birds.

Avec l’achat de Rovio, SEGA renforce sa présence sur le marché mobile, où il possède déjà des titres tels que Sonic Dash ou SEGA Heroes. De plus, cela se fait avec une équipe humaine composée de plus de 400 collaborateurs répartis sur huit studios en Europe et en Amérique. De même, SEGA pourra exploiter le potentiel d’Angry Birds en tant que marque transmédia et générer de nouvelles opportunités commerciales.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :