Éloignez-vous de Samsung, l’iPhone 15 Ultra sera le nouveau roi du zoom

Récemment, le moulin à rumeurs d’Apple a pris une tournure folle. Il y a eu beaucoup de nouvelles informations sur les téléphones inédits. Et même si certains d’entre eux peuvent sembler trop beaux pour être vrais, beaucoup proviennent de pronostiqueurs apparemment fiables. Par exemple, la dernière rumeur brûlante sur l’iPhone 15 Ultra.

En gros, selon le pronostiqueur, l’iPhone 15 Ultra (ou iPhone 15 Pro Max) sera livré avec un téléobjectif doté d’un objectif à zoom variable. Ce serait la première intégration d’objectifs variables d’Apple dans son département de caméras mobiles. Et comme vous pouvez le constater, si Apple passe par cette voie, la concurrence sera féroce.

iPhone 15 Ultra : un nouveau roi du zoom en devenir

Samsung détient actuellement le statut de roi du zoom des smartphones avec son Galaxy S23 Ultra. Ce téléphone est livré avec un téléobjectif 10MP 3x et un capteur de zoom optique 10MP 10x. D’autre part, l’iPhone 14 Pro Max dispose d’un seul objectif à zoom optique 3x. Il y a donc une énorme différence en ce qui concerne les capacités de zoom.

D’ailleurs, on apprenait récemment que le Samsung Galaxy S24 Ultra pousserait son département appareil photo au niveau maximum. Il sera livré avec une caméra à zoom variable et abandonnera l’une des caméras à zoom présentes dans le Galaxy S23 Ultra. Et il semble qu’Apple veuille adopter la même approche que Samsung.

Le zoom variable ne sera cependant pas nouveau pour l’iPhone 15 Ultra ou le S24 Ulta. Il y a déjà eu des téléphones avec cette technologie. Par exemple, vous avez le Sony Xperia 1 III, qui peut basculer entre les focales. Il a essentiellement un verre mobile qui vous donne deux niveaux de zoom différents. Et vous pouvez même zoomer numériquement entre eux.

Mais Sony a adopté une approche différente avec le Xperia 1 IV, où vous pouvez trouver une plage de zoom continue fluide et un objectif qui agit comme un objectif zoom pleine grandeur. Néanmoins, la technologie de l’iPhone 15 Ultra et du Galaxy S23 Ultra sera certainement plus avancée. Il devrait également offrir plus de flexibilité. Et nous espérons en savoir plus dans les prochains jours.

