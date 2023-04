Le premier drone qui transporte des organes décolle aujourd’hui à Turin : « Cela va changer les délais et les coûts des greffes »

En Italie, 2022 a été une année record pour les dons d’organes, il y en a eu 1 830. Mais il y a encore trop de « non » aux greffes exprimés dans le Registre, il faut plus de transparence.

Souvent ce n’est qu’une question de temps, et un drone pourrait suffire à sauver une vie : « Nous sommes heureux d’annoncer le premier vol expérimental pour le transport d’organes et de matériel biologique avec un drone », a-t-il annoncé. Antonio AmorosoPrésident de la Fondation DOT et Directeur du Centre Régional de Transplantation du Piémont et de la Vallée d’Aoste.

Avec la présentation du premier vol expérimental aujourd’hui à Molinette, le projet INTÉRIEUR – UTILISER DES DRONES POUR LE TRANSPORT D’ORGANES promu par Fondation DOT – Dons et greffes d’organes, a ainsi voulu célébrer la Journée nationale du don et de la transplantation, le 16 avril 2023. L’essai pourrait ouvrir la voie au transport d’organes par drone, ce qui raccourcirait les délais et réduirait les coûts de transport.

Le premier vol expérimental

Le vol d’essai sera 500 mètres à vol d’oiseau, le drone partira de la zone CTO et arrivera au Bâtiment Génétique Molinette, le trajet en mode automatique comprend un tronçon urbain puis le survol du Pô’. Pour des raisons de sécurité, ils ont expliqué qu’il volera lorsque le trafic dans les rues sera moins intense. Le drone transportera une capsule spécialement conçue remplie de substances qui simulent des échantillons biologiques.

Le projet de recherche INDOOR a débuté en 2021 du Fondation DOT est le fruit d’une collaboration avec des partenaires institutionnels et techniques : le Centre National de Transplantation, le Centre Régional de Transplantation, l’AOU Cité de la Santé et des Sciences de Turin, l’École Polytechnique de Turin, l’Université de Turin, l’ENAC, le PIC4SeR de l’École Polytechnique, ProS3 , Mavtech, ABzero et LMA Aerospace Technology. « Le projet INDOOR ouvre la voie aux vols de drones en milieu urbain, avec de nombreux effets utiles possibles pour le transport de marchandises d’utilité publique dans les zones densément peuplées. Une innovation qui, de la médecine de la transplantation, apportera des avantages à de nombreux autres secteurs », a-t-il expliqué Marcello Chiabergeprofesseur du Département d’électronique et de télécommunications de l’École polytechnique de Turin.

Les avantages du transport d’organes par drone

Le transport par drone pourrait être une solution pour raccourcir le temps de transport d’organes souvent bloqués dans la circulation. Comme l’explique Amoroso : « Il s’agit d’un résultat important qui nous rapproche de plus en plus du moment où il sera possible de réduire considérablement les temps et les risques liés au transport des organes. Les transferts s’effectuent désormais principalement sur la route et sont affectés par les ralentissements et les désagréments dus au trafic. Les drones pourraient alors être utiles pour ceux patients en attente de greffe ou dans les interventions où le timing est essentiel.

Non seulement les délais, mais aussi les coûts. « L’utilisation des drones pourrait avoir des répercussions importantes sur l’ensemble du système de santé publique car contribuera également à contenir les coûts qui sont actuellement pris en charge pour le transport par route ou par hélicoptère, avec des économies globales substantielles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous supposons que nous pouvons avoir un prototype de drone utilisable d’ici 2023 et nous espérons pouvoir effectuer le premier véritable vol de transport de matériel biologique d’ici quelques années ».

Greffes et dons en Italie

Le nombre de donneurs en Vallée d’Aoste et dans le Piémont au cours des trois premiers mois de 2023 est en augmentation par rapport aux résultats de 2022. Fin mars, 127 greffes avaient été réalisées : 67 de reins, 44 de foie, 8 de cœur, 5 poumons, 1 pancréas et 2 greffes combinées de rein et de foie. De plus, en Italie, 2022 a été une année record pour les dons et les greffes selon les données du Centre national de transplantation, il y a eu 1 830 dons d’organes. Il y a eu 3 887 greffes, soit près de 100 de plus qu’en 2021 avec une augmentation de 2,5 %. Une croissance importante pour les greffes de tissus qui ont augmenté de 10,4 %.

Des données positives, bien sûr, mais il y a encore trop de votes « non » exprimés au Bureau d’enregistrement pour s’inquiéter. « Il est important d’informer et de rassurer les citoyens sur le fait que tout le processus, du don à la greffe, est transparent et rigoureux », a-t-il expliqué. Anna Guerman, Coordonnateur Régional des Dons et Collections d’Organes et de Tissus Piémont et VDA. « Les organes sont prélevés et transplantés dans les hôpitaux publics par du personnel hautement spécialisé, le don n’a lieu qu’après le diagnostic clinique du décès et sa vérification légale, le corps du donneur est traité avec beaucoup de respect. Ce sont quelques-uns des faits concrets qu’en tant que Fondation DOT, nous portons constamment à l’attention des gens afin qu’ils puissent devenir des donateurs conscients ».

