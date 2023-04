Découvrez le Motorola Razr Lite : il pourrait être le meilleur téléphone pliable abordable de 2023 !

D’après les rumeurs précédentes, il est assez clair que Motorola est prêt à lancer le Motorola Razr Plus 2023. Les informations précédentes suggéraient que le téléphone pliable aurait un écran de couverture plus grand. Il offrira également probablement quelques mises à niveau matérielles cruciales. Mais ce n’est pas le seul téléphone pliable que Motorola a prévu pour cette année.

En plus de cela, Motorola travaille également sur un téléphone pliable abordable. Nommé Motorola Razr Lite, le téléphone sera une version moins premium du Razr Plus. Motorola peut également supprimer le surnom « Lite » et faire ses débuts sur le téléphone sous le nom de Motorola Razr 2023 à la place. Peu importe le cas, le téléphone pliable sera très excitant.

Fuite des rendus CAD du Motorola Razr Lite

Les images divulguées proviennent de OnLeaks, que vous connaissez peut-être pour avoir dévoilé les détails du Xiaomi 13 Ultra. Néanmoins, il semble que Motorola Razr Lite sera doté d’un système à clapet. Sur l’écran interne, le téléphone comportera une découpe perforée en haut au centre.

De plus, les rendus montrent que l’écran interne aura des cadres fins. Si la version finale du Motorola Razr Lite ressemble à ceci, le téléphone offrira une expérience visuelle immersive.

Passant à l’extérieur, le Motorola Razr Lite 2023 a un petit écran de couverture. La taille de l’écran de couverture laisse penser que l’écran sera limité à un certain nombre de tâches. Par exemple, il peut être uniquement capable d’afficher les notifications entrantes, l’heure et les appels.

Cet écran sera également plus petit que l’écran externe du Oppo Find N2. En fait, même le Galaxy Z Flip 5 sera probablement doté d’un écran gigantesque. Mais vous ne pouvez pas oublier que Razr Lite sera un téléphone abordable.

Enfin, la partie externe du Razr Lite comportera une configuration à double caméra. Les rendus montrent une légère courbe sur le cadre, qui semble avoir des lignes d’antenne. Ainsi, Motorola aurait peut-être opté pour un extérieur en métal pour ce téléphone pliable abordable. Espérons qu’il y aura bientôt plus d’informations.

