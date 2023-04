Décevant!!! Samsung va réduire l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra

Samsung lance les variantes Ultra de la série Galaxy S depuis 2021. Ces appareils disposent de quatre caméras arrière, dont deux téléobjectifs. Il y a un téléobjectif 3x ainsi qu’un téléobjectif périscope 10x. Cependant, dans un rapport récent, le blogueur technologique populaire de Twitter, @iceuniverse affirme que le Galaxy S24 Ultra pourrait changer cette configuration de caméra l’année prochaine. Selon la source, Samsung a « fusionné » les capteurs de téléobjectif périscope et de téléobjectif 3x sur le Galaxy S24 Ultra. Bien que @iceuniverse n’ait pas donné plus d’informations, un autre rapport affirme que Samsung a dû retirer le téléobjectif 3x du Galaxy S24 Ultra et l’a remplacé par un téléobjectif pliable variable. Ce nouvel objectif est livré avec une plage de zoom de 3x à 10x.

Le Galaxy S24 Ultra utilisera des appareils photo à zoom « fusionnés »

En décembre, @iceuniverse avait prédit que Samsung « adopterait une nouvelle solution » et remplacerait le capteur téléobjectif du Galaxy S24 Ultra trouvé sur les générations précédentes. Ce téléobjectif pliable avec un zoom variable 3-10x peut être la nouvelle réponse. Pour le moment, ces informations proviennent de plusieurs sources. Ainsi, il est possible qu’il ait une certaine crédibilité. Cependant, il vaut mieux le prendre avec un grain de sel en attendant une sorte d’indice officiel de Samsung. En effet, l’appareil ne sera pas révélé avant six mois et les plans sont susceptibles de changer.

D’après les informations ci-dessus, bien qu’il y ait moins de capteurs de caméra, les fonctionnalités resteront les mêmes. Ceux qui connaissent les appareils photo des téléphones portables savent que plus de capteurs ne signifient pas toujours de meilleures images. C’est tout comme plus de pixels n’indique pas toujours une meilleure sortie. Samsung ne fusionne que deux capteurs de caméra autrefois séparés en un seul. Ainsi, nous nous attendons à ce que la sortie soit décente. Cependant, ce n’est qu’une rumeur et la société n’a pas encore publié de déclaration.

