Le clavier Android et iOS SwiftKey obtient Bing AI

L’expérience Bing AI est désormais disponible instantanément en un seul clic sur n’importe quel appareil iOS ou Android prenant en charge les claviers tiers. Un grand merci à la dernière mise à jour de Microsoft pour SwiftKey. Cela vient après que Microsoft a récemment publié la version bêta de SwiftKey pour Android avec Bing Chat AI. La version la plus récente de SwiftKey ajoute plus de points d’accès et améliore l’expérience utilisateur de Bing. Les efforts continus pour améliorer et combiner les services Bing dans une expérience utilisateur transparente peuvent être vus via des mises à niveau des intégrations d’applications existantes dans les applications Bing, Skype, Microsoft Start et Microsoft Edge.

Trois intégrations Bing sont disponibles avec Microsoft SwiftKey : Chat, Tone et Search. Le chat permet des requêtes larges en déplacement. Le ton aide à adapter le texte à divers contextes. La recherche permet des recherches Web rapides sans lâcher le clavier.

Chat : utilisez Bing en déplacement pour des recherches approfondies. Ceci est utile pour trouver des jeux de mots amusants dans les messages ou suggérer des restaurants à proximité à de nouveaux amis dans un lieu étranger.

Tone : l’IA peut vous aider dans les relations commerciales formelles, les nuances linguistiques et le choix des mots, en faisant en sorte que votre contenu en cours s’adapte à n’importe quel contexte. Pour votre écriture, vous pouvez utiliser un ton formel, informel, poli ou concis.

Recherche : recherchez rapidement des informations lors de discussions telles que la météo, les stores à proximité ou les cours des actions à l’aide du clavier sans basculer entre les applications.

Disponibilité

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser la nouvelle SwiftKey de Microsoft alimentée par l’IA, qui comprend le chat, la recherche et la tonalité. De plus, tous les marchés où le nouveau service Bing existe ont désormais accès au nouveau Bing dans les discussions de groupe Skype.

En ce qui concerne la mise à niveau, Divya Kumar, directrice principale, Search & AI Marketing, a déclaré :

Les applications mobiles sont essentielles à notre vie quotidienne sous divers aspects, c’est pourquoi nous souhaitons vous proposer des fonctionnalités Bing alimentées par l’IA qui comptent pour vous en une seule touche. Nous sommes ravis de partager ces mises à jour avec vous et nous apprécions toujours vos commentaires !

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine