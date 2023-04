Les États-Unis ont franchi la dernière étape pour détruire Huawei une fois pour toutes

Huawei, le plus grand fabricant mondial d’équipements de télécommunications, fait déjà l’objet de plusieurs sanctions. Ces sanctions suffisent déjà à faire tomber n’importe quelle entreprise. Cependant, le géant chinois de la technologie flotte toujours au sommet. Vraiment, les sanctions ont causé beaucoup de dommages à Huawei. Néanmoins, il semble que les États-Unis n’en aient pas encore fini avec Huawei.

Les États-Unis vont adopter une nouvelle loi pour détruire Huawei

Les États-Unis sont sur le point d’adopter une nouvelle loi. Cette nouvelle loi s’intitule «Loi sur la lutte contre les télécommunications non fiables à l’étranger». Considérant le nom, vous pouvez facilement prédire ce que cette nouvelle loi implique. La représentante de la Chambre des États-Unis, Susan Wild, a présenté ce projet de loi devant la Chambre des représentants. Elle a fait la première présentation en juillet de l’année dernière. Cette nouvelle loi permettra aux États-Unis de nommer et de faire honte à l’un de leurs alliés qui utilisent les kits Huawei et ZTE.

Dans son rapport, Susan Wild a déclaré que « Les reportages nous ont montré comment Huawei et ZTE fonctionnent comme des véhicules pour le Parti communiste chinois. Pour commettre des violations des droits de l’homme contre le peuple ouïghour. Mener une surveillance de masse et diffuser cette technologie à d’autres régimes autoritaires. Face à cette menace, nous devons redoubler d’efforts pour protéger notre sécurité et nos intérêts nationaux. Aidez nos alliés à prendre des mesures vitales pour leur propre sécurité et défendez fermement les droits fondamentaux », a-t-elle ajouté.

Le projet de loi a souligné qu’il est dans l’intérêt de la sécurité économique et nationale des États-Unis. Veiller à ce que les pays du monde entier utilisent des télécommunications et des équipements ou services fiables. Eh bien, personne ne contestera jamais l’exactitude de la déclaration. Cependant, la tentative de Wild de faire passer l’intérêt des États-Unis pour une offre caritative est assez malhonnête. Ce qui rend la situation encore pire, c’est que les États-Unis tentent de faire pression sur leurs alliés au nom de l’assistance.

La deuxième lecture est prévue pour la semaine prochaine

Un rapport de Reuters indique que le projet de loi devrait passer en deuxième lecture la semaine prochaine. La deuxième lecture semble cependant n’être qu’une simple formalité. En effet, il est déjà adopté en première lecture avec une majorité significative de 361-69. Si la Chambre des représentants des États-Unis adopte le projet de loi, les États-Unis aideront leurs alliés à faire ce qu’on leur dit. Ils le feront en préparant un rapport annuel spécial. Le détail du rapport est indiqué ci-dessous.

Une description de la présence ou de l’absence d’équipements de télécommunications non fiables. Ou des services dans n’importe quel réseau 5G du pays. Si un équipement ou un service de télécommunication non fiable est présent dans un tel réseau. (A) une énumération de tous les opérateurs mobiles qui utilisent l’équipement ou le service de télécommunication non fiable présent, et de tous les opérateurs mobiles qui ne le sont pas. (B) une détermination indiquant si l’équipement ou le service de télécommunication non fiable présent se trouve dans le noyau. Ou est à la périphérie du réseau. (C) tout plan de l’allié ou du partenaire des États-Unis. Ou l’opérateur de téléphonie mobile individuel pour supprimer et remplacer l’équipement ou le service de télécommunication non fiable présent par un équipement ou un service de télécommunication de confiance. Une description de tout projet des opérateurs de réseau d’utiliser des équipements ou des services de communication non fiables dans le déploiement de la technologie Open Radio Access Network (Open RAN). Ou tout successeur d’une telle technologie, ou dans les futurs réseaux 6G.

Qu’advient-il des alliés qui enfreignent la loi

Les États-Unis n’ont précisé aucune forme de sanctions dans le projet de loi. Quant à la forme de punition qui s’impose aux pays qui refusent d’emboîter le pas. Même sans le mentionner, il y aura certainement une forme de sanctions pour les alliés qui ne suivent pas ces instructions. Si ce n’est pas le cas, quel est alors le but de rassembler de tels rapports et de les adopter en tant que loi ? Qu’arrive-t-il à ceux qui enfreignent la loi?

Les États-Unis, comme nous le savons tous, ont à leur portée de nombreux outils qu’ils peuvent utiliser pour sanctionner leurs alliés. Cela pourrait prendre la forme de pressions politiques, de retrait d’une société de sécurité, de sanctions commerciales, entre autres.

Cela devient confus avec chaque jour qui passe. Surtout compte tenu du fait que la Chambre des représentants des États-Unis essaie de faire des lois pour d’autres pays. La sécurité nationale d’autres pays, simplement parce qu’ils sont des alliés ? Je pensais que c’était l’un des devoirs des Nations Unies.

De toute évidence, tout se résume à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sont bien connus pour faire pression sur leurs alliés pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent. Mais cela ressemble à un tout nouveau développement. Les sanctions contre Huawei ont des impacts importants sur l’entreprise chinoise. Cependant, l’entreprise tente toujours de survivre. Ce nouveau développement indique clairement que les États-Unis veulent totalement anéantir Huawei et ZTE.

Une fois cette loi votée, suffira-t-il à détruire Huawei et ZTE ? Avec la tension croissante des autres nations qui s’éloignent des États-Unis, les alliés se soumettront-ils au nouveau projet de loi ? Partage tes pensées.

