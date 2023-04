iPhone SE 4 : il faudra être patient, mais ça pourrait en valoir la peine

L’iPhone SE d’Apple a été un choix populaire pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone de qualité qui ne coûte pas trop cher. Cependant, les dernières rumeurs suggèrent que nous devrons peut-être attendre 2025, voire 2026, avant que l’iPhone SE de quatrième génération n’arrive sur le marché.

Selon des analystes bien informés, l’iPhone SE 4, qui devrait être équipé du premier modem 5G développé par les ingénieurs d’Apple, a été repoussé. Ming-Chi Kuoun analyste renommé, a confirmé ces rumeurs et donné plus de détails sur le modèle à venir.

iPhone SE 4 : ce que nous savons jusqu’à présent

Kuo prédit que l’iPhone SE 4 adoptera un design similaire à celui de l’iPhone 14. Avec un écran OLED d’environ 6,1 pouces. Cela indique que les larges cadres, le petit écran et le bouton Touch ID appartiendront au passé. Il est même possible que l’unique module photo arrière disparaisse. Place à un deuxième objectif, ce qui serait une amélioration significative pour l’iPhone SE.

Cependant, le dernier modèle est toujours un prototype qui sera utilisé pour tester la puce 5G d’Apple. Kuo suggère que si les tests échouent, Apple pourrait retarder la production de masse jusqu’en 2026 ou même plus tard. De plus, le nœud de fabrication du modem 5G dépendra du calendrier de production. Initialement, Apple prévoyait de graver ses puces en 4 nm, mais ce procédé pourrait être remplacé par un autre plus performant.

Il est clair que l’iPhone SE de quatrième génération n’arrivera pas de si tôt. Du moins pas avant qu’Apple n’ait terminé ses tests de la puce 5G. Bien qu’il puisse être surprenant pour Apple de retarder la sortie de son smartphone d’entrée de gamme, la société de Cupertino pourrait avoir d’autres plans pour combler cet espace d’ici là. Il convient également de noter qu’Apple a attendu quatre ans avant de sortir le premier SE, vous devrez donc peut-être être patient.

En conclusion, bien qu’il puisse être décevant d’apprendre que l’iPhone SE 4 a été reporté, il est important de se rappeler qu’Apple s’efforce toujours de fournir à ses utilisateurs la technologie la plus récente et la plus performante. Le retard peut en valoir la peine si cela indique que l’iPhone SE 4 sera un appareil révolutionnaire qui impressionnera les utilisateurs pour les années à venir.

