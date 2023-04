Chantez avec le mode karaoké : maîtrisez vos chansons préférées sur les services de diffusion de musique populaires

Quel est votre endroit préféré pour chanter seul ? Est-ce la voiture ou la douche ? Peut-être que vous aimez vous habiller comme votre musicien préféré et chanter à tue-tête. Et aucune fête ne serait complète sans musique. Je me souviens quand j’étais jeune (beaucoup plus jeune que maintenant), la machine à karaoké était le moyen de base pour se divertir. Vous pouvez maintenant chanter avec les paroles à l’écran. Il n’a jamais été aussi facile d’organiser votre propre soirée karaoké.

Plusieurs services de streaming de musique populaires incluent des fonctionnalités qui mettent en évidence les paroles au fur et à mesure que la musique joue. Êtes-vous prêt à chanter avec passion ?

Apple Musique

En tant que retardataire dans le jeu de streaming musical, la société basée à Cupertino a dû trouver des moyens d’éloigner les utilisateurs de la concurrence. Apple Music Sing est désormais la meilleure option pour ceux qui veulent chanter. Apple Music Sing est compatible avec l’iPhone 11 ou version ultérieure, l’iPhone SE (3e génération) exécutant iOS 16.2 ou version ultérieure, l’iPad Pro (5e génération), l’iPad Air (4e génération), l’iPad mini (6e génération), l’iPad (9e génération) et Apple TV 4K (3e génération) ou version ultérieure.

Voici comment l’utiliser :

Jouez une chanson sur Apple Music. Choisissez l’icône des paroles en bas. Lorsque des paroles synchronisées dans le temps sont disponibles (certaines chansons n’ont que des paroles statiques), elles seront affichées. Un symbole de microphone avec des étoiles apparaîtra si la chanson prend en charge Apple Music Sing. Choisissez-le pour afficher les paroles avec chaque mot mis en surbrillance pendant leur lecture. Pour modifier le volume de la voix d’origine, déplacez le curseur du microphone vers le haut ou vers le bas.

Sing anime des chœurs simultanés pour faciliter le suivi et place les deux parties vocales sur les côtés opposés de l’écran pour les duos. Apple Music Sing peut ne pas fonctionner avec toutes les chansons, mais vous pouvez trouver des chansons et des listes de lecture avec lesquelles chanter en accédant à l’onglet Rechercher de l’application Apple Music et en sélectionnant la catégorie Sing.

Spotify

Vous pouvez également chanter des chansons sur le service de streaming musical le plus populaire au monde. Spotify a ajouté des paroles dans le cadre d’une collaboration avec Musixmatch, mais il y a également eu un lancement limité d’une fonctionnalité de karaoké. Spotify Lyrics est compatible avec les applications mobiles, de bureau et TV de Spotify. Juste un rappel – vous devez avoir la dernière version.

Voici comment l’essayer :

Ouvrez Spotify et écoutez une chanson.

Sélectionnez la vue Lecture en cours.

Vous pouvez voir les paroles en temps réel sur un appareil mobile en glissant vers le haut depuis le bas. / Sur l’application de bureau, cliquez sur l’icône du microphone. Sélectionnez le bouton des paroles sur le côté droit de l’application TV.

Vous verrez les paroles de Musixmatch, avec chaque ligne mise en surbrillance pendant la lecture.

Si la musique a un mode karaoké, vous verrez un bouton de chant avec une icône de microphone et vous pourrez chanter. Ce qu’on aime, c’est que ce mode analyse votre chant et vous donne une note sur 100 grâce au micro de votre appareil.

Alors que les paroles sont disponibles pour tous les utilisateurs, le mode karaoké de Spotify semble limité à un petit nombre de comptes.

Musique Youtube

Les paroles de la plupart des chansons sont facilement accessibles sur YouTube Music, mais ne se synchronisent pas en temps réel. Les paroles de YouTube Music sont disponibles dans les applications mobiles et de bureau. Voici comment les trouver :

Jouez une chanson de YouTube Music. Faites glisser vers le haut à partir du bas pour sélectionner Paroles. Vous verrez les paroles de Musixmatch.

Marée

Vous pouvez trouver des paroles de chansons sur Tidal sur des applications mobiles et de bureau, et elles se synchronisent avec la musique pour faciliter le chant. Voici comment:

Ouvrez Tidal et écoutez une chanson. Sélectionnez l’icône des paroles en bas. Vous verrez les paroles de Musixmatch, avec chaque ligne mise en surbrillance pendant la lecture.

À la journée, Tidal propose des listes de lecture à chanter dans de nombreux genres pour les événements de karaoké.

Déezer

Les abonnés Deezer peuvent voir les paroles via des applications mobiles et de bureau et sur certains téléviseurs et Xbox. Voici comment cela fonctionne:

Ouvrez Deezer et écoutez un titre. Si la musique a une icône de paroles (avec un microphone), vous pouvez appuyer dessus ou sélectionner Lire avec les paroles en appuyant sur les trois points. Les paroles de LyricFind seront affichées, avec chaque ligne mise en surbrillance pendant sa lecture. Pour que les paroles soient traduites dans la langue de votre choix, appuyez sur le bouton Paroles et sélectionnez Avec traduction.

Amazon Musique

Vous ne connaissez peut-être pas certains des avantages d’Amazon Prime, tels que l’accès au streaming Prime Music et une réduction sur les abonnements Amazon Music Unlimited. Voici comment obtenir des paroles sur les applications mobiles, de bureau et TV Amazon Music :

Jouez une chanson d’Amazon Music. Sur l’application mobile, touchez la piste pour faire apparaître l’écran En lecture. Vous verrez les paroles sous la pochette de l’album (touchez les paroles pour voir en plein écran). / Sur un bureau, sélectionnez le bouton des paroles dans la barre de contrôle de la musique. Vous verrez les paroles de Musixmatch et chaque ligne mise en surbrillance pendant la lecture.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine