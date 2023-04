Xiaomi Pad 6 Tab Les détails divulgués rompent Internet

L’onglet Xiaomi Pad 6 est encore à quelques jours de ses débuts, et nous avons hâte de voir plus de détails avant son lancement final le 18 avril. Sans oublier que le Xiaomi 13 Ultra et le Band 8 sont également livrés avec le Pad 6. Selon la dernière révélation, le Xiaomi Pad 6 comportera le chipset Snapdragon 870.

Le chipset a été introduit dans les Xiaomi Pad 5 Pro et Pad 5 Pro 12.4. Le Xiaomi Pad 6 Pro, quant à lui, comportera le SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Ces Xiaomi Tabs font partie des appareils intelligents les plus attendus du fabricant chinois de smartphones. Le modèle Pro augmentera certainement les performances avec le processeur haut de gamme.

L’onglet Xiaomi Pad 6 peut être équipé du dernier processeur Snapdragon :

En février, le célèbre informateur technologique Digital Chat Station a émis des rumeurs sur les spécifications possibles des prochaines tablettes de Xiaomi. En gardant à l’esprit la tendance technologique, l’onglet Xiaomi Pad 6 aura des fonctionnalités de premier ordre. Cependant, les utilisateurs peuvent ne pas être ravis d’obtenir un écran LCD IPS de 11 pouces lorsque les derniers smartphones sont équipés d’un écran AMOLED.

Vu le prix, je préférerais un écran OLED pour de meilleures performances d’écran. La meilleure partie est que le Xiaomi Pad 6 Tab aura une résolution d’écran incroyable de 2880 x 1880 pixels. En bref, l’écran IPS avec une résolution de 1880p devrait fonctionner le mieux. Ces tablettes ont également un taux de rafraîchissement standard de 120/144 Hz.

L’écran prendra également en charge HDR10+ et Dolby Vision. Xiaomi fait de son mieux pour conquérir la majorité du marché grand public des tablettes. Le Xiaomi Pad 6 Pro pourrait avoir 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. De plus, les deux onglets Xiaomi Pad 6 prendront en charge une charge rapide de 67 W. Plus de détails apparaîtront en ligne dès que nous aurons mis la main sur la première unité.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine