Windows 11 arrive sur HoloLens 2 : tout ce que vous devez savoir

Microsoft a annoncé que son dernier système d’exploitation, Windows 11, sera disponible pour son appareil de réalité mixte HoloLens 2 en tant que mise à jour gratuite au cours du premier semestre de cette année. Cette nouvelle représente une grande avancée pour la communauté des développeurs et des utilisateurs de HoloLens 2, qui pourront profiter des avantages et des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 dans leurs expériences de réalité mixte.

Quels avantages Windows 11 apporte-t-il à HoloLens 2 ?

Windows 11 est un système d’exploitation conçu avec la sécurité en son cœur. En effectuant une mise à niveau vers Windows 11, les utilisateurs d’HoloLens 2 peuvent compter sur une protection continue pour leurs appareils et les informations sensibles qu’ils traitent. De plus, avec la mise à jour, HoloLens 2 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles qui renforceront la défense contre les menaces potentielles et amélioreront les performances des applications.

Un autre avantage de Windows 11 pour HoloLens 2 est qu’il inclut les derniers outils pour les développeurs. Comme le contrôle Microsoft Edge WebView2, qui permet d’intégrer les technologies web (HTML, CSS et JavaScript) dans des applications natives. De cette façon, les équipes de développement peuvent créer des expériences plus riches et plus polyvalentes pour HoloLens 2.

La mise à niveau vers Windows 11 est facultative, ce qui indique que les clients peuvent continuer à utiliser Windows 10 sur HoloLens 2 s’ils le préfèrent. Cependant, Microsoft recommande la mise à niveau vers Windows 11. Pour profiter de tous les avantages et nouveautés du nouveau système d’exploitation.

Quoi de neuf avec HoloLens 2 avec Dynamics 365 Guides ?

En plus de la mise à jour vers Windows 11, Microsoft a également annoncé quelques améliorations pour HoloLens 2. Grâce à Dynamics 365 Guides, une application qui permet de créer des guides interactifs pour former et assister les travailleurs de première ligne. Parmi les nouveautés figurent les suivantes :

Annotations 3D : cette fonctionnalité vous permet de créer des annotations virtuelles sur n’importe quel objet ou surface à portée de l’utilisateur HoloLens 2. Cela peut faciliter la compréhension et le suivi des instructions.

Enregistrement vocal : Cette fonction vous permet d’enregistrer des messages vocaux pour accompagner les guides visuels. De cette façon, des informations supplémentaires ou des conseils utiles pour les travailleurs peuvent être ajoutés.

Améliorations de l’interface : L’interface utilisateur a été repensée pour la rendre plus intuitive et plus facile à utiliser. De plus, un mode sombre a été ajouté pour améliorer la visibilité dans les environnements à faible luminosité.

HoloLens 2 est une technologie de pointe dans le métaverse industriel, permettant des expériences immersives. Ils facilitent la collaboration en temps réel et responsabilisent les travailleurs de première ligne. Avec la mise à jour vers Windows 11 et les améliorations des guides Dynamics 365, Microsoft démontre son engagement envers HoloLens 2 et la réalité mixte, offrant des solutions innovantes et sécurisées pour différentes industries.

