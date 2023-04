Xiaomi 13 Ultra ajoute le mode de prise de vue de rue Leica avec une vitesse d’obturation de 0,8 s

Le fabricant chinois, Xiaomi, sortira son dernier produit phare, le Xiaomi 13 Ultra, le 18 avril. À l’approche de la date de lancement de cet appareil, plusieurs rapports ont été publiés concernant ses spécifications et ses fonctionnalités. En fait, Xiaomi a publié des teasers officiels sur ce futur téléphone mobile. Aujourd’hui, Xiaomi a publié un autre teaser officiel de ce que nous devrions attendre de ce téléphone mobile. Cette fois, la société présente les capacités de caméra de cet appareil.

Selon le teaser, le Xiaomi 13 Ultra viendra avec un mode de prise de vue de rue Leica. Les utilisateurs peuvent activer ce mode en double-cliquant sur la caméra. La société révèle également qu’avec ce mode, il ne faut que 0,8 seconde pour terminer la capture. C’est vraiment rapide et les utilisateurs n’auront pas à manquer des moments vitaux.

Cependant, depuis la sortie de ce teaser, les utilisateurs se demandent comment une capture aussi rapide est possible. En réponse, Xiaomi dit que cela est dû à la présence du « One Inch King », IMX989, avec une ouverture F/4.0. Ce capteur de caméra est également livré avec quelques spécifications telles que la prise de vue à distance hyperfocale. Ceux-ci aident à augmenter considérablement sa vitesse de prise de vue.

Xiaomi 13 Ultra a le meilleur objectif Leica

Le Xiaomi 13 Ultra possède également le meilleur objectif Leica Summicron pour les images animées à ce jour. L’affirmation officielle est que la qualité optique de l’appareil est unique dans son état naturel. De plus, une haute résolution peut être atteinte sur tout le champ de vision. Cela élimine le besoin d’algorithmes de netteté complexes. Ce téléphone dispose également d’une grande ouverture à mise au point complète, d’images à mise au point complète et de scènes de nuit à mise au point complète en plus de l’appareil photo principal IMX989.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine