Redmi Note 12 Turbo se vend toujours follement après la première vente

Il y a quelques semaines, Xiaomi a sorti son nouveau téléphone portable, le Redmi Note 12 Turbo. Cet appareil a attiré l’attention du marché avec sa version 1 To vendue pour seulement 2599 yuans (380 $). Il est devenu le premier téléphone mobile avec jusqu’à 1 To de stockage à vendre pour moins de 400 $. Bien sûr, ses premières ventes officielles se sont déroulées comme prévu. Le Redmi Note 12 Turbo s’est vendu en quelques secondes. À un moment donné, il a été rapporté que la société avait du mal à répondre aux demandes de cet appareil. Après les premières ventes officielles, des rapports indiquent que le Redmi Note 12 Turbo est toujours très populaire.

Selon le directeur général de Redmi et président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, les ventes du Note 12 Turbo sont toujours étonnamment élevées. Il a dit

« Au départ, je pensais que les ventes de Redmi Note 12 Turbo baisseraient progressivement après la première vente. Mais le volume des ventes actuel est très stable. Cela est principalement dû à la bonne réputation des utilisateurs et à la sincérité du produit. Les utilisateurs peuvent sentir que les ventes du Note 12 Turbo se déchaînent ».

Arguments de vente du Redmi Note 12 Turbo

Le prix de départ de cet appareil n’est que de 1999 yuans (292 $), ce qui le rend très compétitif. Il s’agit du premier téléphone mobile à être équipé de la plate-forme mobile Qualcomm 2e génération Snapdragon 7+. L’efficacité énergétique totale de cette puce est presque identique à celle du Snapdragon 8+, et elle fonctionne admirablement. Le réglage radical du moteur et les performances globales de Redmi sont comparables à ceux d’un produit phare.

Dans la mesure haute définition de 120 images « Honor of the King », le Note 12 Turbo a une fréquence d’images moyenne de 119,7 ips. La fluctuation de la fréquence d’images est assez faible et il n’y a aucune réduction de la qualité ou de la luminosité de l’image. L’expérience de jeu de cet appareil est tout simplement incroyable.

Cet appareil dispose également d’un système de refroidissement axé sur la super-diffusion VC. Il possède la plus grande surface VC de la série Note à 3725 mm2. Ce système assure une sortie de performance constante et fiable sans réduction de fréquence. Les spécifications du Note 12 Turbo incluent un écran droit flexible OLED, un emballage COP, un menton de 2,22 mm, un cadre le plus fin de 1,42 mm, une batterie de 5000 mAh et une charge flash filaire de 67 W.

