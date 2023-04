TECNO Phantom V Fold 5G : le premier téléphone pliable de TECNO

Vous voulez mettre la main sur le premier smartphone pliable de TECNO ? Le TECNO PHANTOM V Fold 5G est arrivé. Le smartphone pliable est sur le marché indien et est sorti quelques mois après son lancement au MWC 2023 en février. La star de Bollywood et ambassadrice de la marque Ayushmaan Khurrana a dévoilé le smartphone.

L’usine de fabrication de smartphones de la société à Noida produira 24 millions d’appareils par an, dont celui-ci. Le Phantom V Fold est livré avec des spécifications étonnantes. Pour les acheteurs indiens, le téléphone avec des versions uniques de 12 Go / 256 Go coûtera Rs. 77 777 dans une vente anticipée. Cependant, le prix réel de cette variante est de Rs 88 888.

TECNO Phantom V Fold 5G est lancé en Inde avec des fonctionnalités standard…

Le téléphone dispose d’un écran LTPO AMOLED de 7,85 pouces. De plus, le téléphone pliable 2k+ a un taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz et un format d’image de 8:7. Comme les autres smartphones pliables, ce premier smartphone pliable de TECNO a un rapport écran/corps de 90 %. Le téléphone est pratiquement infroissable et dispose d’un écran secondaire 1080 de 6,42 pouces. De plus, l’écran secondaire possède une micro-courbe pour faciliter la prise en main du smartphone pliable.

L’écran LTPO AMOLED a un taux de rafraîchissement standard de 120 Hz, un rapport d’aspect de 21: 9 et un rapport écran / corps de 91%. La société est également très confiante quant à la durabilité de son dernier smartphone, car les charnières peuvent supporter plus de 200 000 plis.

Le Huawei Phantom Fold V 5G est disponible en cuir noir classique et en cuir de silicone organique blanc. Le smartphone embarque le SoC Dimensity 9000+ couplé à 12 Go de RAM. Les autres fonctionnalités incluent HiOS Fold avec des fenêtres parallèles, un écran partagé et un glisser-déposer sur les écrans.

Selon la société, il existe plus de 1000 applications que les utilisateurs peuvent utiliser pour personnaliser le pliable. Parmi celles-ci, 90% des applications sont utilisées pour les modes multi-fenêtres et les écrans partagés. En bref, plus de 2000 applications sont utilisées pour HiOS 13 Fold.

Caractéristiques de la caméra :

Le TECNO Phantom V Fold 5G possède une caméra arrière de 50 MP, une caméra ultra-large de 13 MP et une caméra portrait de 50 MP. Il y a aussi un appareil photo 32MP sur l’écran extérieur et un appareil photo 16MP sur l’écran intérieur. Impressionnant, vous pouvez utiliser la caméra arrière pour prendre des selfies.

Mieux encore, les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités de vidéo Super Night 4K, de mode nuit et de portrait Super Night. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Il prend en charge une charge rapide de 45 W avec la possibilité de charger la batterie de 5 000 mAh en 55 minutes.

Caractéristiques du TECNO Phantom V Fold 5G :

Nom spécification Afficher Écran pliable AMOLED 7,65 pouces (2296 x 2000) 2K+ 10-120Hz LTPO

Écran extérieur AMOLED FHD+ 10-120Hz LTPO de 6,42 pouces (1080 x 2550) Processeur Processeur Octa Core MediaTek Dimensity 9000+ jusqu’à 3,2 GHz avec GPU Mali-G710 MC10 Configuration de la mémoire 12 Go de RAM LPDDR5X

256 Go de stockage UFS 3.1 Système opérateur Android 13 avec HiOS 13 fois Caméra Caméra arrière 50MP avec capteur 1/1.3″, ouverture f/1.8, caméra ultra large 13MP ultra-120° avec ouverture f/2.2, téléobjectif portrait 50MP 2x, zoom numérique 20x

Caméras frontales 32MP (extérieur) / 16MP (intérieur) Empreinte digitale Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran Dimensions de l’écran Dimensions : 159,4 × 72 (plié) / 140,4 (déplié), 14,5-14,2 mm (plié) / 6,8 mm (déplié) Connectivité Audio USB de type C

Haut-parleurs stéréo

Double SIM (nano + nano)

5G SA/NSA, Double VoLTE 4G

Wi-Fi 6 802.11 ax

Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS

USB Type-C, NFC Batterie Batterie 5000mAh avec charge rapide 45W Prix Rs. 88 888 roupies indiennes

