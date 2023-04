Lentilles Snapchat de Microsoft Teams, un meilleur appel vidéo pour les utilisateurs !

Microsoft est prêt à améliorer l’expérience utilisateur de ses produits et services. Cette fois, Microsoft s’associe à Snapchat pour apporter des lentilles Snapchat à Microsoft Teams. Vous pourrez utiliser la fonctionnalité Snapchat Lenses sur Microsoft Teams lors d’appels vidéo avec vos collègues ou amis.

De plus, Teams vous permettra d’utiliser près de 26 lentilles Snapchat célèbres. Cela vous aidera à dynamiser vos chats vidéo. Les lentilles sont un excellent ajout pour faire de Teams un outil plus agréable et impressionnant. Avec ces lentilles, les utilisateurs peuvent se transformer en personnages de dessins animés, changer les arrière-plans en flux de webcam et ajouter une neige virtuelle.

La fonctionnalité des lentilles Snapchat de Microsoft Teams est le début d’une nouvelle ère pour les équipes !

Bien que ce soit un excellent ajout, cela peut être embarrassant pour vous si vous gardez accidentellement un effet actif pendant une conversation sérieuse. De plus, vous finirez probablement par perdre cette affaire. Pour garder les choses fraîches et fascinantes, les entreprises continueront de changer d’objectif après une heure régulière.

Pour configurer de nouveaux objectifs Microsoft Teams Snapchat, vous devrez choisir l’option Effets vidéo, puis appuyer sur Snapchat. Tous les objectifs sont déjà disponibles pour les utilisateurs de Teams. C’est le début de quelque chose de grand, car les deux sociétés travaillent à l’amélioration de la technologie de réalité augmentée de Microsoft. Les deux sociétés ont décidé d’utiliser le kit de caméra de Snap pour ajouter le kit de réalité augmentée à Microsoft Teams.

Plus tôt, Microsoft a ajouté le kit de caméra pour utiliser les fonctionnalités AR de Snap dans Flip, qui est une plate-forme d’apprentissage vidéo de Microsoft. La plate-forme permet aux instructeurs de démarrer des discussions vidéo avec leurs étudiants en les invitant. Depuis que Microsoft a ajouté l’intégration au Flip, les étudiants et les enseignants peuvent publier des vidéos sur la plateforme.

Snapchat avait son application de bureau pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser Lenses pour des services d’appel vidéo tiers. Plus tôt cette année, la plate-forme de médias sociaux a abandonné l’application Snap Camera. Voyons à quel point la fonctionnalité Microsoft Teams Snapchat Lenses sera cruciale.

