Comment programmer les haut-parleurs Google Nest Audio

Les haut-parleurs intelligents sont disponibles en différentes formes et tailles. De plus, de nombreux haut-parleurs intelligents sont livrés avec différents assistants vocaux intelligents que vous pouvez contrôler avec votre voix. En fait, vous pouvez non seulement contrôler le haut-parleur, mais vous pouvez contrôler un bon nombre d’autres appareils une fois que vous les avez connectés à votre haut-parleur intelligent. Aujourd’hui, nous examinons comment vous, un utilisateur, pouvez facilement programmer et configurer votre haut-parleur intelligent Google Nest.

Google propose une large gamme de haut-parleurs intelligents. Ils peuvent être de petits mini haut-parleurs à de grands haut-parleurs et également des haut-parleurs avec des écrans intelligents. La grande partie de ces appareils de Google est que le processus de configuration et de programmation de ces haut-parleurs est simple et assez facile. Donc, si vous recherchez des étapes simples et faciles à suivre pour programmer vos haut-parleurs Google Nest, ce guide est fait pour vous.

Comment programmer le haut-parleur Google Nest

La programmation du haut-parleur Google Nest est simple et facile. Cependant, il y a quelques éléments dont vous avez besoin pour rendre le processus de programmation simple et facile.

Conditions préalables

Une enceinte Google Nest

Réseau Wi-Fi (réseau 2,4 GHz ou 5 GHz)

Compte google

Appareil Android exécutant Android 8.0 ou une version plus récente

iPhone fonctionnant sous iOS 14.0

Application Google Home

Connectez le haut-parleur à une source d’alimentation

Maintenant, si vous prenez l’un des haut-parleurs intelligents de Google, vous remarquerez qu’ils ont tous une prise d’alimentation avec eux. Aucun de ces haut-parleurs n’a de batterie intégrée. Alors oui, ces haut-parleurs doivent être branchés à tout moment. Et ils doivent également disposer d’une connexion Internet active pour fonctionner, sinon émettre des commandes vocales vers un haut-parleur Google Nest hors ligne n’a aucun sens. Branchez donc votre enceinte sur une prise de la pièce où vous l’utiliserez le plus.

Assurez-vous également que vous disposez d’une portée Wi-Fi suffisante dans la pièce où vous installez l’enceinte Google Nest.

Téléchargez l’application Google Home

Pour faciliter les choses et faciliter le processus de configuration, l’application Google Home a été développée. Cette application vous permet de configurer et de programmer presque tous les appareils intelligents Google que vous pourriez avoir. Oui, y compris vos téléviseurs intelligents alimentés par Google TV. Voici les étapes pour télécharger l’application Google Home.

Sur votre Android ou iPhone, lancez l’App Store. Pour les appareils Android, ce sera le Google Play Store. Pour les iPhones, ce sera le App Store d’Apple. Maintenant, dans le store d’applications respectif, appuyez sur la barre ou l’icône de recherche et tapez Google Home. Vous devriez voir l’application Google Home avec une icône d’application d’une maison aux couleurs de Google. Appuyez sur le bouton Installer ou Télécharger. L’application devrait maintenant commencer à se télécharger et dans quelques instants être installée sur votre Android ou iPhone.

Connecter l’enceinte à l’application Google Home

Maintenant que le haut-parleur est branché et que l’application Google Home est installée sur votre téléphone mobile, il est maintenant temps de connecter les deux appareils l’un à l’autre.

Lancez l’application Google Home. Il vous sera demandé de signer. Connectez-vous avec votre compte Google. Appuyez sur l’icône Ajouter dans le coin supérieur gauche. Choisissez Configurer le périphérique suivi de Nouveau périphérique. L’application Google Home commencera alors à rechercher les appareils Google à proximité. Pendant ce temps, l’application Google Home vous demandera d’activer le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre appareil. Une fois que vous avez activé les deux, l’application Google Home pourra trouver votre haut-parleur. Appuyez sur le haut-parleur dans l’application et vous devriez maintenant être configuré avec le haut-parleur Google Nest. Le haut-parleur Google Nest est maintenant configuré et lié à votre compte Google.

Activer la correspondance vocale

Votre enceinte Google Nest peut être contrôlée à l’aide de votre voix. Ainsi, pour que l’orateur reconnaisse votre voix et réponde à vos commentaires, vous devez activer Voice Match. Voici les étapes pour activer Voice Match pour votre haut-parleur Google Nest.

Lancez l’application Google Home que vous avez utilisée pour configurer l’enceinte Google Nest. Maintenant, appuyez sur l’icône de photo de profil en haut à droite de l’application. Choisissez Paramètres de l’assistant. Appuyez sur les options Hey Google et Voice Match. Enfin, appuyez sur Autres appareils. Maintenant, appuyez sur Commencer. Il vous sera demandé de lire clairement quelques lignes qui s’afficheront sur l’application Google Home. Une fois que vous avez effacé la correspondance vocale, vous pouvez simplement utiliser votre voix pour appeler votre haut-parleur Google Nest en disant Ok Google.

Lorsque Voice Match est activé, personne d’autre ne peut simplement émettre des commandes vocales vers vos haut-parleurs Google Nest et leur faire faire des choses. C’est un excellent moyen de vous protéger des farces idiotes et autres inconvénients que d’autres personnes pourraient vouloir vous donner simplement pour le plaisir.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement configurer et programmer vous-même votre haut-parleur Google Nest avec uniquement votre téléphone portable et une bonne connexion Internet. Le Google Nest fonctionne plutôt bien et vous pouvez lui poser beaucoup de questions, lui demander de configurer des alarmes et des rappels, voir quels horaires vous avez pour la journée, ou d’ailleurs, même jouer à quelques jeux avec lui et en avoir moment de plaisir.

