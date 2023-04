Premiere Pro pour bénéficier de l’édition basée sur le texte et plus encore, en changeant la façon dont vous allez éditer les vidéos

Aujourd’hui, Adobe a annoncé des changements majeurs à venir dans son logiciel de montage vidéo Premiere Pro. Avant le NAB Show 2023, la société a annoncé l’introduction d’un montage vidéo basé sur l’IA et basé sur du texte, permettant aux éditeurs de couper la vidéo en éditant le texte d’une transcription générée automatiquement. Cette édition basée sur le texte rejoint le mappage automatique des tons, la prise en charge améliorée des formats et les améliorations de la collaboration qui ont toutes été mises en œuvre dans Premier Pro cette année,

Première Pro

Bon nombre de ces fonctionnalités ont d’abord fait leur chemin dans le logiciel Premiere Pro Beta avant d’être ajoutées à la version principale de Premiere Pro. En plus des mises à niveau des fonctionnalités, Adobe se réfère à cela comme à la « version la plus rapide et la plus stable de Premiere Pro jamais créée ».

Montage vidéo textuel

En mai, Adobe introduira un flux de travail d’édition de texte « alimenté par l’IA » pour éditer des vidéos. Bien que l’édition de texte n’apporte pas le même œil créatif à l’image exacte sur laquelle vous souhaitez couper la vidéo, cela rendra incroyablement rapide et facile la création d’une première coupe de vidéos afin que vous puissiez passer la plupart de votre temps à peaufiner votre montage. .

L’édition basée sur le texte utilise le même apprentissage automatique Adobe Sensei qui est actuellement disponible dans la génération automatique de sous-titres. Vous pouvez identifier les locuteurs, modifier les sous-titres, puis les convertir automatiquement en différents formats de sous-titres ou convertir les sous-titres codés en graphiques pour affiner les sous-titres ouverts. Avec l’édition basée sur le texte, vous pourrez éditer votre vidéo en modifiant la transcription voix-texte, ces modifications prenant effet directement sur la chronologie avec de nouvelles coupes.

Le service concurrent Descript a proposé un outil de montage vidéo textuel similaire, mais Premiere est le premier NLE majeur et complet à intégrer cette fonctionnalité.

En février, le mappage automatique des tons a fait son entrée dans la version standard de Premiere Pro. Le mappage des tons fait référence à la manière dont les séquences à plage dynamique élevée (HDR) sont converties et affichées dans un espace colorimétrique à plage dynamique standard.

Les séquences HDR, comme l’iPhone peut filmer, utilisent différents espaces colorimétriques et une profondeur de bits plus élevée pour créer des séquences vidéo qui peuvent montrer plus de détails dans les éléments les plus clairs et les plus sombres – et un ensemble de couleurs plus large – que ce qui est possible avec les séquences standard. Cependant, en raison des espaces colorimétriques plus larges, vous ne pouvez pas simplement déposer des séquences HDR dans un projet SDR et vous attendre à ce qu’elles aient l’air correctes – la vidéo sera souvent beaucoup trop lumineuse avec des couleurs délavées.

Au lieu de cela, le métrage doit être « tonalisé », où certaines couleurs de l’espace colorimétrique HDR d’origine sont converties en couleurs spécifiques dans un espace colorimétrique SDR. Avec le mappage automatique des tons, Premiere Pro s’en charge automatiquement. Ainsi, vous pouvez prendre des images HDR à partir d’un iPhone et les placer dans une chronologie SDR avec des images d’autres caméras, et elles auront toutes l’air correctes.

Auparavant, cela se faisait manuellement avec des LUT spécifiques en fonction du métrage, et bien que vous puissiez toujours choisir de travailler avec des LUT, vous n’avez plus besoin de le faire pour les métrages iPhone, les métrages Rec 2100 HLG et PQ, le S-Log de Sony, le V- de Panasonic. Log, ou C-Log de Canon.

Cadre.io

Outre les modifications apportées à Premiere Pro, l’outil de collaboration d’Adobe est étendu des projets vidéo à la photographie et aux PDF. Frame.io n’est pas aussi connu que de nombreux autres outils de l’entreprise, mais il permet aux équipes de travailler ensemble et de fournir des commentaires sur les projets. À partir des appareils photo Fujifilm X-H2 et X-H2S, ils permettent aux appareils photo de télécharger des fichiers RAW directement dans le cloud.

Ils améliorent également la sécurité avec ce que l’entreprise appelle « Forensic Watermark ». Il s’agit d’un filigrane caché dans des fichiers vidéo même courts qui, selon la société, « utilisent des détails au niveau du pixel capables de survivre à l’enregistrement d’écran, à la copie de fichiers et à l’enregistrement externe » pour vous permettre d’enquêter et de trouver les sources de fuites.

Le point de vue de Netcost-security.fr

Bien que les améliorations de Frame.io ne soient probablement pas pertinentes pour la plupart des créations occasionnelles, le montage vidéo basé sur du texte est une énorme mise à niveau de Premiere que j’ai hâte d’essayer. J’utilisais auparavant la version bêta de Premiere afin d’essayer le mappage automatique des tons sur les vidéos iPhone HDR. Cela a très bien fonctionné, et avec la fonctionnalité maintenant dans la version complète, tout sera sans aucun doute encore plus stable. Aucune de ces mises à niveau ou modifications n’est trop surprenante, mais je suis heureux de les voir entrer dans une version généralisée, où l’édition basée sur le texte en particulier constituera un changement majeur dans la façon dont de nombreuses personnes éditent des vidéos.

