Le Pixel 8 aura un écran parfait pour les fans de smartphones compacts

Ross Young, PDG de DSCC, rapporte que Google Pixel 8 aura des changements dimensionnels. Le téléphone devrait être lancé plus tard cette année. Il s’agit de rendre les différences entre le non-Pro et le Pixel 8 Pro plus « visibles » pour les clients. Jeune indique que la taille d’affichage du Pixel 8 mesurera 6,16 pouces en diagonale. Il s’agit d’une réduction par rapport au panneau de 6,32 pouces du Pixel 7. L’écran du Pixel 8 Pro restera inchangé par rapport au Pixel 7 Pro à 6,7 pouces.

Google Pixel 8 pour offrir un affichage idéal pour ceux qui préfèrent les smartphones compacts

Les deux écrans seraient fabriqués par Samsung, et Google pourrait économiser sur les coûts des composants en choisissant un panneau de qualité inférieure à ce qu’Apple a choisi pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise décision, car la plupart des clients ne peuvent pas faire la différence entre les deux écrans. Et Google pourrait également réduire les prix de ses produits phares à venir, les rendant plus abordables pour un public plus large.

Réduire la taille d’affichage du Pixel 8 pourrait le différencier davantage du 8 Pro. Google fait désormais correspondre la taille du panneau de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max avec les Pixel 8 et 8 Pro. Cette décision peut plaire aux clients aux mains plus petites. Cependant, la réduction de la taille d’affichage du Pixel8 indique qu’il disposera d’un écran plus petit. Et, bien sûr, une batterie plus petite, à moins que Google ne décide de rendre les deux smartphones plus épais.

Les deux écrans entreront en production en mai. Et Google est susceptible de maintenir un taux de rafraîchissement élevé pour les deux produits phares. Ce serait encore mieux si la société pouvait apporter la technologie LTPO aux deux combinés, pas seulement au Pixel 8 Pro. Nous signalerons toute modification des spécifications des deux smartphones au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Nous vous invitons donc à rester à l’écoute pour plus de détails à ce sujet.

