L’ESA retarde le lancement de la mission Juice vers Jupiter : voici ce qui s’est passé

La sonde qui observera Jupiter et ses trois plus grosses lunes (Callisto, Europe et Ganymède), sera lancée le vendredi 14 avril. Reporté en raison des conditions météorologiques défavorables.

Le lancement de Juice to Jupiter, la première mission du programme ambitieux de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui observera la géante gazeuse et trois de ses grandes lunes océaniques (Callisto, Europa et Ganymède) n’aura pas lieu aujourd’hui. Le lancement de la sonde a été annulé en raison de conditions météorologiques défavorables – notamment le risque de foudre – et donc reporté à demain, vendredi 14 avril à 14h14 heure française.

Il faudra attendre encore un jour pour assister au lancement depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, de la mission Juice, acronyme de Jupiter Icy Moons Explorer, dans le système solaire dit externe, où la sonde de l’ESA surveillera la structure magnétique, radioactive et plasmatique complexe de Jupiter et son interaction avec ses lunes, étudiant le système jovien comme archétype des systèmes de géantes gazeuses dans tout l’Univers.

Le report a été officiellement annoncé quelques minutes avant l’heure du lancement, initialement retardée en raison des mauvaises conditions météorologiques, après que les ingénieurs aient testé tous les composants, y compris les systèmes de la fusée Ariane 5 qui transportera la sonde Juice dans l’espace. Le calendrier de la mission prévoit que l’étage supérieur d’Ariane 5 se détache de Juice 26 minutes après le lancement, et 5 minutes plus tard pour que l’ESA commence à suivre Juice à l’aide de stations au sol. Après 17 jours et 99 minutes, les panneaux solaires, les antennes, les sondes et le bras magnétomètre de Juice (le « boom » dans le jargon technique) seront déployés, après quoi la sonde sera prête à poursuivre son voyage de huit ans vers Jupiter.

Les phases de lancement et de déploiement de Juice / Crédit : ESA

La mission, dirigée par l’ESA avec des contributions de la NASA, de la JAXA et de l’Agence spatiale israélienne, comprendra trois survols de la Terre (le dernier en 2029), un de Vénus et un de l’astéroïde 223 Rosa, dans la ceinture principale des astéroïdes. . En juillet 2031, le vaisseau spatial passera d’abord par Ganymède puis entrera en orbite autour de Jupiter. La mission caractérisera ces corps célestes à la fois comme des objets planétaires et comme des habitats possibles, à la recherche de traces de vie extraterrestre.

