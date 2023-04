Nouveaux objectifs de recyclage Apple pour les batteries, les aimants et les circuits imprimés

De nouveaux objectifs de recyclage Apple ont été fixés pour les batteries, les aimants et les circuits imprimés, alors que l’entreprise s’efforce d’atteindre son objectif environnemental de 2030 consistant à rendre chaque produit neutre en carbone.

Apple a un objectif ambitieux à long terme de fabriquer tous ses produits en utilisant uniquement des matériaux recyclés et renouvelables, et les objectifs d’aujourd’hui pour 2025 sont un pas dans cette direction…

Apple s’est fixé un certain nombre d’objectifs environnementaux, dont l’un en 2018 : gérer toutes ses propres opérations à partir d’énergies renouvelables.

Deux ans plus tard, Apple s’est engagé à rendre l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement neutre en carbone d’ici 2030, établissant une feuille de route de 10 ans pour y parvenir.

Les progrès ne semblaient pas être aussi rapides que l’entreprise l’avait espéré, car elle avait annoncé l’année dernière qu’elle utiliserait des audits pour faire respecter ses exigences.

Apple a maintenant fixé trois nouveaux objectifs de recyclage, qu’il prévoit d’atteindre d’ici 2025 :

La société affirme qu’elle a déjà fait des progrès rapides vers ces objectifs.

Apple a considérablement étendu l’utilisation de cobalt recyclé certifié à 100 % au cours des trois dernières années, permettant d’inclure dans toutes les batteries conçues par Apple d’ici 2025. En 2022, un quart de tout le cobalt trouvé dans les produits Apple provenait de matériaux recyclés, en hausse de 13 % l’année précédente […]

L’utilisation par l’entreprise d’éléments de terres rares recyclés certifiés à 100 % s’est également considérablement développée au cours de la dernière année, passant de 45 % en 2021 à 73 % en 2022. Depuis la première introduction de terres rares recyclées dans le Taptic Engine de l’iPhone 11, Apple a élargi son utilisation du matériau sur ses appareils, y compris dans tous les aimants trouvés dans les derniers modèles d’iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook et Mac […]

Dans le cadre du nouveau calendrier accéléré, toutes les cartes de circuits imprimés conçues par Apple utiliseront un placage d’or recyclé certifié à 100 % d’ici 2025. Cela inclut les cartes rigides, telles que la carte mère principale, et les cartes flexibles, comme celles qui se connectent aux caméras ou aux boutons. dans iPhone. Depuis qu’il a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement exclusivement recyclée pour l’or dans le placage de la carte mère principale de l’iPhone 13, Apple a étendu l’utilisation du matériau dans des composants et produits supplémentaires, y compris le fil de toutes les caméras de la gamme iPhone 14 et les cartes de circuits imprimés de iPad, Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro, Mac mini et HomePod […]

L’utilisation d’étain recyclé par Apple s’est étendue à la soudure de nombreuses cartes de circuits imprimés flexibles dans les produits Apple, 38 % de tout l’étain utilisé l’année dernière provenant de sources recyclées. L’application de l’étain recyclé sur encore plus de composants est en cours et l’entreprise engage davantage de fournisseurs dans cet effort.