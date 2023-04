La production d’énergie éolienne et solaire a atteint des records l’an dernier, fournissant 12 % de l’électricité mondiale

En un mot : La quantité d’électricité mondiale générée par l’énergie éolienne et solaire a atteint un record de 12 % l’année dernière, contre 10 % en 2021, selon un nouveau rapport. Il indique également que l’année dernière aurait pu marquer un pic d’émissions du secteur de l’électricité, le plus grand producteur mondial de dioxyde de carbone.

Le groupe de réflexion indépendant sur l’énergie Ember rapporte que la production mondiale d’électricité l’année dernière a été la plus propre de tous les temps, l’intensité carbone de la production mondiale d’électricité étant tombée à un niveau record de 436 gCO2/kWh. Au total, toutes les sources propres, y compris les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire, ont atteint 39 % de l’électricité mondiale.

La production éolienne a augmenté de 17 % l’an dernier, une augmentation qui aurait pu alimenter la quasi-totalité du Royaume-Uni. Alors que l’augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente de la production solaire aurait pu répondre à la demande annuelle d’électricité de l’Afrique du Sud. La croissance du solaire en a fait la source d’électricité à la croissance la plus rapide pendant 18 années consécutives.

L’augmentation de la production éolienne et solaire en 2022 a couvert 80 % de la hausse de la demande mondiale d’électricité. Et tandis que la production d’électricité au gaz a diminué de 0,2 % en raison des prix élevés, la production au charbon a augmenté de 1,1 %, bien que cette augmentation, résultant de la crise énergétique, n’ait pas été aussi grave que beaucoup le craignaient.

La statistique la moins bienvenue est que la production d’énergie fossile a augmenté de 183 TWh (+1,1 %) en 2022, établissant un nouveau record et entraînant une augmentation des émissions de CO2 du secteur de l’électricité de 160 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,3 % en glissement annuel ralentie par le solaire et l’éolien. L’énergie au charbon est restée la plus grande source d’électricité, produisant 36% de toute l’électricité en 2022.

Le rapport indique que si toute l’électricité provenant de la production éolienne et solaire provenait plutôt de combustibles fossiles, les émissions du secteur de l’électricité auraient été 20% plus élevées l’année dernière.

La nouvelle la plus positive est probablement que, après le pic de l’année dernière, l’utilisation des combustibles fossiles devrait légèrement baisser cette année avant de connaître une baisse plus importante les années suivantes à mesure que l’éolien et le solaire se développeront davantage.

Pour que le monde atteigne le zéro net à l’échelle de l’économie d’ici 2050, le secteur de l’électricité doit devenir le premier secteur à atteindre zéro émission nette à l’échelle mondiale d’ici 2040.

« 2022 restera dans les mémoires comme un tournant dans la transition mondiale vers l’énergie propre. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a amené de nombreux gouvernements à repenser leurs plans au milieu de la flambée des prix des combustibles fossiles et des problèmes de sécurité liés à la dépendance aux importations de combustibles fossiles », indique le rapport.

« Cela a également accéléré l’électrification : plus de pompes à chaleur, plus de véhicules électriques, plus d’électrolyseurs. Cela entraînera des réductions d’émissions pour d’autres secteurs et mettra plus de pression pour construire plus rapidement une énergie propre. »

Les données d’Ember sur l’électricité proviennent de 78 pays, représentant 93 % de la demande mondiale d’électricité.

