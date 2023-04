Cette fonctionnalité sur WhatsApp promet de révolutionner le partage de vidéos

Dans la récente mise à jour de la version bêta de WhatsApp pour iOS 23.7.0.77, une nouvelle fonctionnalité de prévisualisation des messages vidéo a été découverte. Cet aperçu « Message vidéo » apparaîtra dans la liste de chat si vous recevez un message vidéo de quelqu’un. L’aperçu est une étape vers le développement de la fonction de message vidéo. Il permet aux utilisateurs d’enregistrer de courtes vidéos jusqu’à 60 secondes pour leurs contacts. La fonctionnalité de message vidéo est toujours en cours d’élaboration et n’est pas encore disponible pour tout le monde. Il n’est actuellement disponible que pour certains bêta-testeurs.

WhatsApp va révolutionner l’envoi de vidéos avec cette fonctionnalité

Il convient de noter que les messages vidéo diffèrent des vidéos en ce sens que vous ne pouvez les enregistrer et les envoyer qu’en temps réel. Les destinataires peuvent dire que vous avez enregistré le message vidéo sur place, ce qui le rend plus personnel et opportun. De plus, les messages vidéo sont cryptés de bout en bout, ce qui indique que seuls les destinataires peuvent les voir. Même WhatsApp lui-même ne peut pas y accéder. De plus, vous ne pouvez pas enregistrer ou transférer des messages vidéo. Mais les utilisateurs peuvent toujours les enregistrer à l’aide de la fonction d’enregistrement d’écran. Vous ne pouvez pas envoyer la vidéo via le mode d’affichage unique.

Selon Wabetainfo, la fonctionnalité de message vidéo est en cours de développement pour WhatsApp sur toutes les plateformes, mais on ne sait toujours pas quand elle sera publiée. Nous devons encore prendre de nombreuses autres mesures, comme s’assurer que les messages vidéo sont compatibles avec d’autres plateformes. Cependant, la version bêta de WhatsApp pour la dernière fonctionnalité de prévisualisation d’iOS 23.7.0.77 pour les messages vidéo est un signe positif que la sortie de la fonctionnalité se rapproche.

La fonction de prévisualisation ne concerne pas uniquement les messages vidéo, car elle est également disponible pour les images, les vidéos, les GIF et les stickers. L’année dernière, les développeurs ont rendu cette fonctionnalité compatible avec les réactions, et maintenant elle affiche correctement les messages vidéo dans la liste de discussion. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’identifier et d’accéder plus facilement au contenu multimédia dans leurs chats.

Lorsque la fonction de message vidéo sera lancée, elle constituera un ajout précieux à l’application, permettant aux utilisateurs d’envoyer de courts messages vidéo à leurs contacts en temps réel. Il ajoutera également une autre couche de sécurité avec un cryptage de bout en bout. Nous informerons nos lecteurs dès que de plus amples informations sur la fonctionnalité de message vidéo seront disponibles.

